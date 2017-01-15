Чиновників підозрюють у розтраті півтора мільйона на будівництві музичної школи, яку відкривав мер Житомира

Поліція підозрює службових осіб дочірнього підприємства «Полісьбудсервіс» ТОВ «Полісьбуд» та управління капітального будівництва Житомирської міської ради у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до розтрати державних коштів у розмірі 1,62 млн грн. під час будівництва дитячої музичної школи.

Про це свідчить ухвала Корольовського районного суду м. Житомира від 28 грудня 2016 року.

За даними слідчих, у 2009 та 2011 роках управління капітального будівництва міськради замовило ДП «Полісьбудсервіс» ТОВ «Полісьбуд» будівництво блоку «Б» дитячої музичної школи №1 по вул. Михайлівській, 5 в м. Житомирі на загальну суму 6,79 млн грн. Сторони підписали акти виконаних робіт і міськрада заплатила фірмі за будівельно-монтажні роботи.

Втім, слідчі встановили, що підрядник виконав роботи не в повному обсязі, а різниця між фактичною вартістю та вартістю відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт становить 1,62 млн грн.

Суд надав слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області, які розслідують кримінальне провадження № 120150600200002552 від 15.05.2015, доступ до банківських рахунків ДП «Полісьбудсервіс» ТОВ «Полісьбуд».

Засновниками ТОВ «Полісьбуд» є Анатолій Шищенко та Ольга Павліченко, яка також очолює дочірнє підприємство «Полісьбудсервіс». До 2012 року місце Павліченко у ТОВ «Полісьбуд» та ДП «Полісьбудсервіс» займав В’ячеслав Саленко.

За інформацією Житомирської міськради, музичну школу по вул. Михайлівській будували 15 років. Відкрили її 31 серпня 2012 року. Вона розрахована на 600 дітей. Відкривали школу Володимир Дебой, який тоді очолював місто Житомир, та тодішній голова Житомирської ОДА Сергій Рижук.

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