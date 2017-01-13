Суд наклав повторний арешт на готівку чоловіка, що хотів дати $30 тисяч хабара слідчому ГПУ

Слідчий суддя Печерського райсуду Володимир Карабань наклав повторний арешт на гроші, вилучені у домі чоловіка, якого затримали під час спроби передачі $30 тис слідчому Генпрокуратури Максиму Вишнякову. Про це свідчить ухвала від 3 січня.

Арешт накладено на 330 тис грн і $260 тис, які були знайдені вдома у підозрюваного по вул. Драгомирова, 20 у Києві. Слідство встановлює джерело походження цих коштів.

Нагадаємо, 27 жовтня чоловік приніс слідчому Вишнякову частину обіцяного хабара – $30 тис – за повернення вилученого під час обшуку у березні 2016 року мобільного телефону iРhone 6, мисливського карабіну (Борі 202) та 192 кг незаконно видобутого бурштину шляхом заміни його на каміння бурштину такої ж ваги дрібних фракцій, які не становлять значної цінності. Загалом чоловік обіцяв слідчому ГПУ $200 тис за вчинення дій в його інтересах.

15 листопада суд наклав арешт на вилучені вдома у підозрюваного 330 тис грн і $260 тис. 14 грудня Апеляційний суд Києва залишив цю ухвалу без змін.

Разом з тим 29 грудня слідчий суддя Печерського райсуду столиці Катерина Москаленко, незважаючи на вищевказані судові рішення, скасувала арешт коштів підозрюваного без проголошення мотивувальної частини рішення.

3 січня слідчий Головного слідчого управління ГПУ Шнайдер О.В. подав нове клопотання про накладення арешту, яке суд задовольнив. Слідчий суддя Карабань відзначив, що чоловік, який намагався дати хабар Вишнякову, є підозрюваним по ч.3 ст. 369 КК, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з додатковим покаранням у вигляді конфіскації майна або без такої.

Як повідомляли ЗМІ, слідчий ГПУ Максим Вишняков причетний до зняття арешту з рахунків з 200 млн грн екс-глави НБУ Сергія Арбузова і його дружини.

Більше про непростих сусідів підозрюваного у будинку по вул. Драгомирова, 20 у Києві читайте тут.

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