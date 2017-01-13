Поліція взялася за причал у Рені, через який група Курченка возила нафтопродукти

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Суд призначив перевірку ТОВ «Лагуна-Рені» щодо додержання законодавства при використанні обладнання по наливу-зливу паливно-мастильних матеріалів з автомобільного транспорту на морські, річкові плавзасоби. Про це свідчить ухвала Приморського райсуду Одеси від 3 січня.

Фахівці Головного управління Держпраці в Одеській області та ДП «Чорноморський експертно-технічний центр» повинні встановити, яке обладнання використовувалося(ється), яка його потужність, в якому воно стані.

Раніше у грудні за клопотанням слідчих суд наклав арешт на документи і все нерухоме та рухоме майно ТОВ «Лагуна-Рені», а саме: цілісний майновий комплекс по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торгівельному порту та устаткування для зливу/наливу автобензовозів на плавзасоби; та інші будівлі по вул. Дунайській, 188-б у м. Рені.

Слідчі ГУ Національної поліції в Одеській області встановили, що причал ТОВ «Лагуна-Рені» використовувався у злочинній схемі групи Сергія Курченка. Зокрема, службові особи фірми оформлювали фіктивний вихід (реекспорт) нафтопродуктів через Ренійський морський торгівельний порт.

Нагадаємо, протягом 2012-2014 років на територію України під приводом подальшого транзиту здійснювалось ввезення нафтопродуктів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів.

Ввезені нафтопродукти зберігались на нафтобазах – митних складах, орендованих підприємствами-імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались споживачам від імені ТОВ «Газ Україна-2009», ТОВ «Газ Україна-2020», представництвом «Сопрема  Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «Ветек». Загальний обсяг таких реалізацій за період  2012-2014 років складає близько 36 млрд грн.

У вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні офшорні компанії, а також підприємства-резиденти: ПАТ «Одеський НПЗ», ТОВ «Зовнітрансгаз», вказані вище компанії та ряд інших.

Під час досудового розслідування встановлено, що перевалка нафтопродуктів через портовий термінал ТОВ «Лагуна- Рені» у 2012-2014 роках здійснювалась суднами «Brigitte K», «Tank-57», «Maria-K», «Tank-58», «Atlantic Carrier»,  «Eiltank-54», «Bianka-K», «Ingul».

За даними відділу прикордонного контролю штабу Південного регіонального управління, зазначені судна з 20.12.2012 по 25.06.2014 через портовий термінал ТОВ «Лагуна Рені»  здійснили 421 судозахід.

Розслідування у кримінальному провадженні   №12016160000000042 від 27.01.2016 за фактами   розкрадання державних грошових коштів у особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки та зловживання службовим становищем, здійснює слідче управління ГУ Національної поліції в Одеській області.

Засновником ТОВ «Лагуна-Рені» є компанія «Бівен Інвестментс Лтд.» з Тортоли. З 2013 року керівником фірми є Іванченко Людмила Миколаївна. Підписантом компанії є Наталія Разінкіна.

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