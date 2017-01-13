«Нафтогаз» відвалив американським юристам $6 мільйонів на тяжби з Росією за втрачений Крим

ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 11 січня уклало угоду з міжнародною юридичною компанією «Covington & Burling LLP» про юридичні послуги на $6,31 млн., або 171,51 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо вона пов’язана із захистом державних інтересів.

До кінця року фірма представлятиме замовника в арбітражі перед трибуналом, створеним відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року («ДІУ Україна-Росія»). Йдеться про спір, пов’язаний із втратою або неможливістю використання «Нафтогазом» майна та неотриманням ним доходів на території Криму.

Нагадаємо, минулий договір з американцями підписали торік у січні – після того, як Печерський суд за позовом Генпрокуратури наклав арешт на бурові установки «Петро Годованець» і «Незалежність». Вони були втрачені разом із Кримом, і українська влада майже два роки не докладала зусиль для їх повернення, поки росіяни не відбуксирували вишки подалі від України.

За нинішньою угодою, найдорожче коштують послуги партнерів фірми – $671-744 за годину. Окремо сплачуються витрати на відрядження і технічні витрати, в тому числі на кур’єрські, поштові, фотокопіювальні та перекладацькі послуги, візи, телефонні переговори, послуги законодавчих баз тощо. Однак цей прайсі не оприлюднено.

До 2009 року старшим партнером «Covington & Burling LLP» був Ерік Холдер, який згодом став генпрокурором США і займав цю посаду до квітня 2015 року.

Міністерство закордонних справ України у 2015-2016 роках уклало з фірмою три угоди щодо захисту від Росії на загальну суму $5,01 млн.

У 2012 році ця фірма допомогла семи іспанським фондам-інвесторам «ЮКОСу» стягнути з Росії втрачені ними $2 млн, але торік це рішення скасував апеляційний суд.

Крім того, у 2011 році Юлія Тимошенко і БЮТ замовляли компанії аудит справ по закупівлі автомобілів «Опель» у якості швидкої допомоги та використання грошей по Кіотському протоколу.

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