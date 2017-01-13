НАБУ підозрює залізничників у завищенні на 8 мільйонів цін на радіостанції, замовлені у фірми релігійного лідера

Національне антикорупційне бюро України підозрює службових осіб філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» у зловживанні службовим становищем під час закупівлі радіостанцій у ТОВ «Торговий Дім «УкрЕнергоІзолятор», що могло призвести до завищення цін і заволодіння державних коштів у розмірі близько 8 млн грн.

Про це свідчить ухвала Солом’янського районного суду міста Києва від 28 грудня.

За даними детективів НАБУ, у 2016 році службові особи «Укрзалізниці» акцептували пропозицію «УкрЕнергоІзолятора» щодо придбання радіостанцій та комплектуючих до них на суму 32,52 млн грн., а потім уклали угоду з фірмою. При чому очікувана вартість закупівлі складала 28,07 млн грн.

Як встановили детективи, ціни на товар були значно вищими від ринкових, що призвело до заволодіння близько 8 млн грн. державних коштів.

Крім того, за інформацією НАБУ, в тендерній документації щодо закупівлі радіостанцій службові особи філії зазначили конкретні типи радіостанцій, які виготовляють ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» та ТОВ «Транском-Радіо», а це є порушенням вимог закону про здійснення державних закупівель.

Детективи НАБУ, які розслідують кримінальне провадження № 52016000000000438 від 19.11.2016 року, звернулися до суду з клопотанням надати дозвіл до тендерної документації щодо закупівлі радіостанцій, яка знаходиться у приміщенні ПАТ «Укрзалізниця». Суд задовольнив клопотання. Крім того, суд також надав доступ до банківських рахунків «УкрЕнергоІзолятора».

Власником та директором київського ТОВ «Торговий Дім «УкрЕнергоІзолятор» є Сергій Паршуткін, який також є лідером релігійної громади парафії святого преподобного Серафима Саровського у Печерському районі м. Києва УПЦ КП. До 2012 року власниками фірми були Олег Поліщук та москвич Сергій Лукша, який був відомий як президент групи компаній «Транскор» (партнер російської залізниці) та член Ради Імператорського православного палестинського товариства.

За даними «Вісника держзакупівель», з 2008 року «УкрЕнергоІзолятор» виграв тендерів на загальну суму 174,39 млн грн.

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