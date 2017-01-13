Фірма «регіонала» вперше після Майдану виграла тендер у Києві – 69 мільйонів на каналізацію Шулявки

ПАТ «АК «Київводоканал» 27 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Укртунельбуд» реконструкцію каналізаційного колектора в Солом’янському районі за 68,87 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року мають провести санацію колектора Д=1500-2000 мм по вул. Борщагівській від КК-6 до КК-26/7А (камера в районі Повітрофлотського мосту). Розберуть асфальтобетонне покриття, влаштують тимчасовий напірний трубопровід і насосну станцію, реконструюють камери, очистять колектор, затягнуть склопластикові труби, влаштують водозниження та відновлять благоустрій.

Згідно кошторису природний рядовий пісок коштує 267 грн., а щебінь різних марок – 341-531 грн. за кубометр з урахуванням перевезення, що загалом відповідає ринковим цінам.

Натомість 56 кубометрів бетону БСГ В40 Р5 F200 W8 СУ-1 замовили по 1 822 грн. У відкритих джерелах його гуртова ціна вдвічі нижча – 981 грн. за кубометр, однак невідомо, скільки коштує доставка.

ПрАТ «Укратоменергобуд» пропонувало на 8% нижчу ціну, але його відхилили через відсутність довідки про несудимість підписанта пропозиції, претензії до аналогічного договору та розбіжності між статутом і документами про повноваження представника.

Дорожчими конкурентами були ПП «Водоліт» Дмитро Лисенко і ПП «Сінта-Сервіс» Наталії Руденко та Антоніни Баклан.

«Укртунельбуд», яким керує Анатолій Гальчук, є дочірнім підприємством концерну «Київпідземшляхбуд». Останній контролюють екс-нардеп Валерій Борисов, очільник передвиборчого штабу Партії регіонів в Києві на виборах 2012 року, та його син Дмитро Борисов. Обидва у 2015 році йшли у Київраду від Української партії «Єдність» Олександра Омельченка.

У 2009-2013 роках переможець виграв тендерів «Київводоканалу» та підрозділів КМДА на 42,59 млн грн. З того часу це перші данні у “Прозорро” та “Віснику держзакупівель” про державні підряди “Укртунельбуду”.

Відхилену фірму «Укратоменергобуд» очолює Валерій Штогрін. Він же раніше був засновником ТОВ «Енергетичнi iнвестицiї», яке володіє 89,1% акцій підприємства. Нинішньою засновницею «Енергетичних iнвестицiй» є Юлія Лучікова, а директором – Людмила Беда.

Усього з 2007 року «Укратоменергобуд» отримав підрядів на 1,18 млрд грн.

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