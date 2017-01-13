Ферменти для «Укрспирту» від помічника «регіонала» Рибака подорожчали до 21%

ДП «Укрспирт» 11 січня уклало угоду з ТОВ «Торгово-маркетингове агентство «Трістан» про закупівлю ферментних препаратів на 15 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 9 видів ферментних препаратів у пластикових каністрах по 25-30 кг (перелік із цінами – у таблиці нижче).

Ціни деяких найменувань зросли на 11-21% порівняно з січнем 2016 року.

Наприклад, Діазим SSF зараз коштує 126 грн./кг, тоді як у минулому році «Укрспирт» замовив його цій самій фірмі на 21% дешевше – по 100 грн./кг.

Засновниками «ТМА «Трістан» є Юлія Булдакова-Алюшина та Сергій Алюшин, який свого часу був помічником колишнього спікера парламенту Володимира Рибака (Партія регіонів). Керує фірмою Сергій Буришев, власник нині ліквідованого ПП «Контур-2».

Із 2011 року «Укрспирт» замовив нинішньому підряднику ферментів щонайменше на 139,47 млн грн.

Найменування товару Ціна, грн./кг із ПДВ Січень 2017 року Лютий 2016 року Амілекс 4Т 120 100 Амілекс 5Т 183 – Діазим FA 240 200 Діазим TGA 135 120 Діазим SSF 126 100 Ламінекс 750 294 240 Альфалаза AFP 345 281 Засіб антисептичний «Бактрілон» АРВ-50 1 500 – Спиртові дріжджі Pinnacle Distillers 516 –

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