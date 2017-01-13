Ферменти для «Укрспирту» від помічника «регіонала» Рибака подорожчали до 21%

13 січня 2017
ДП «Укрспирт» 11 січня уклало угоду з ТОВ «Торгово-маркетингове агентство «Трістан» про закупівлю ферментних препаратів на 15 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця року поставлять 9 видів ферментних препаратів у пластикових каністрах по 25-30 кг (перелік із цінами – у таблиці нижче).
Ціни деяких найменувань зросли на 11-21% порівняно з січнем 2016 року.
Наприклад, Діазим SSF зараз коштує 126 грн./кг, тоді як у минулому році «Укрспирт» замовив його цій самій фірмі на 21% дешевше – по 100 грн./кг.
Засновниками «ТМА «Трістан» є Юлія Булдакова-Алюшина та Сергій Алюшин, який свого часу був помічником колишнього спікера парламенту Володимира Рибака (Партія регіонів). Керує фірмою Сергій Буришев, власник нині ліквідованого ПП «Контур-2».
Із 2011 року «Укрспирт» замовив нинішньому підряднику ферментів щонайменше на 139,47 млн грн.
|Найменування товару
|Ціна, грн./кг із ПДВ
|Січень 2017 року
|Лютий 2016 року
|Амілекс 4Т
|120
|100
|Амілекс 5Т
|183
|–
|Діазим FA
|240
|200
|Діазим TGA
|135
|120
|Діазим SSF
|126
|100
|Ламінекс 750
|294
|240
|Альфалаза AFP
|345
|281
|Засіб антисептичний «Бактрілон» АРВ-50
|1 500
|–
|Спиртові дріжджі Pinnacle Distillers
|516
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