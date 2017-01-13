Ферменти для «Укрспирту» від помічника «регіонала» Рибака подорожчали до 21%

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13 січня 2017

ДП «Укрспирт» 11 січня уклало угоду з ТОВ «Торгово-маркетингове агентство «Трістан» про закупівлю ферментних препаратів на 15 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 9 видів ферментних препаратів у пластикових каністрах по 25-30 кг (перелік із цінами – у таблиці нижче).

Ціни деяких найменувань зросли на 11-21% порівняно з січнем 2016 року.

Наприклад, Діазим SSF зараз коштує 126 грн./кг, тоді як у минулому році «Укрспирт» замовив його цій самій фірмі на 21% дешевше – по 100 грн./кг.

Засновниками «ТМА «Трістан» є Юлія Булдакова-Алюшина та Сергій Алюшин, який свого часу був помічником колишнього спікера парламенту Володимира Рибака (Партія регіонів). Керує фірмою Сергій Буришев, власник нині ліквідованого ПП «Контур-2».

Із 2011 року «Укрспирт» замовив нинішньому підряднику ферментів щонайменше на 139,47 млн грн.

Найменування товару Ціна, грн./кг із ПДВ
Січень 2017 року Лютий 2016 року
Амілекс 4Т 120 100
Амілекс 5Т 183
Діазим FA 240 200
Діазим TGA 135 120
Діазим SSF 126 100
Ламінекс 750 294 240
Альфалаза AFP 345 281
Засіб антисептичний «Бактрілон» АРВ-50 1 500
Спиртові дріжджі Pinnacle Distillers 516

 

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