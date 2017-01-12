Жебрівський хоче всі тендери Донеччини віддати «порошенківському» зброяру-автоторгівцю

Міністерство економрозвитку та Донецька облдержадміністрація пропонують у порядку експерименту організувати закупівлі на території Донецької області через централізовану організацію. Відповідний проект винесено на розгляд Урядового комітету під керівництвом першого віце-прем’єра Степана Кубіва 12 січня, повідомило «Нашим грошам» джерело у Кабінеті міністрів.

Проектом пропонується визначити установу «Донецька агенція регіонального розвитку» («ДАРР») централізованою закупівельною організацією, що здійснюватиме закупівлі в порядку експерименту до кінця 2017 року в інтересах замовників Донецької області.

Проект передбачає, що «ДАРР» отримає всі повноваження замовників для проведення тендерів. Однак замовники матимуть право відмовитись від послуг закупівельної організації і самостійно провести закупівлю, письмово повідомивши про це агенцію.

У пояснювальній записці вказано, що централізацію планують ввести з метою «здійснення закупівель відповідно до вимог Закону». Відмічається, що ця потреба виникла у контексті того, що в результаті проведення антитетористичної операції значна частина інфраструктури регіону потребує відновлення. А відтак планується проведення будівництва, реконструкцій і капремонтів зруйнованих та пошкоджених об’єктів.

«Донецька агенція регіонального розвитку» вже офіційно зареєстрована у серпні 2016 року. Відповідне розпорядження голови Донецької ОДА Павла Жебрівського вийшло у квітні того року. Контроль за виконанням покладено на першого замгубернатора Євгена Вілінського.

Керівником «ДАРР» вже визначено Сергія Семовоника, який був помічником нардепа Михайла Гвоздьова («БПП») до його призначення керівником ДП «Антонов».

Семовоник як і Гвоздьова є торгівцем автомобілями, він був співзасновником ТОВ «Авто а» (дилер SEAT з групи «Прага авто») і ТОВ «Автопрана» (дилер Renault Duster в Житомирі).

Разом з тим, Семовоник є співвласником ТОВ «Авто дім-інвест» разом з Іриною Юхименко та Марією Перегудовою.

Перегудова відома як родичка директора оборонного заводу «Маяк» Олександра Перегудова, що випустив дуже коштовні міномети «Молот». При цьому на фірму «Авто дім-інвест» Перегудової та Семовоника записано колишня власність оборонного підприємства. Наприклад, 2 гектари землі у рекреаційній зоні Пуща-Водиця раніше належали заводу «Маяк», а нині земля вже приватна і на ній розташовано приватний готельний комплекс «Пуща лісна».

Сам Семовоник був співзасновником ТОВ «Торговий дім «Маяк» разом з самим оборонним заводом та низки інших підприємств, прописаних на території оборонного заводу.

Окрім цього Семовоник виступав співзасновником інших компаній. У тому числі ТОВ «Торговий дім «Алкон» разом з Науково-технологічний алмазний концерном (АЛКОН) Національної академії наук України.

Засновниками «ДАРР» стали Донецька ОДА, громадська організація «Школа реального бізнесу» (Краматорськ) і Донецька торгово-промислова палата. До повноважень засновників віднесено обрання наглядової ради агенції, яка і має виключне право призначати її керівника на три роки.

Керівником та співзасновником ГО «Школа реального бізнесу» є директор ТОВ «Завод автогенного обладнання Донмет» Володимир Сергієнко. У 2015 році він балотувався на посаду мера Краматорська від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність», до якого також входить губернатор Жебрівський. Також співзасновником громадської організації є директор ТОВ «НПП Крамтехцентр» Сергій Коротун, що також балотувався від БПП до Краматорської міськради.

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