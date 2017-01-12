Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури

Дані з рішення Печерського суду від 20 грудня 2016 року про арештовані ділянки:

1) загальною площею 30,3175 га кадастровий № 6310136600:13:009:0120 за адресою: по вул. Героїв Праці (в районі вул. Квітучої) у Київському районі м. Харкова, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 12/10 від 24.02.2010 передана у власність ОК «ЖБК «БАРХАНИ» для будівництва та подальшої експлуатації житлових комплексів.

2) загальною площею 3,1618 га кадастровий № 6310136600:10:001:0097 за адресою: по Білгородському шосе у Київському районі м. Харкова, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 206/09 від 30.09.2009 передана у власність ОК «ЖБК «ВІРТУС» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

3) загальною площею 3,8864 га кадастровий № 6310136300:14:011:0006 за адресою: по вул. Архітекторів (в районі вул. Межевої) у Дзержинському районі м. Харкова, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 226/08 від 10.09.2008 передана у власність ОК «ЖБК «ВПРАВНИЙ ГОСПОДАР» для зміни функціонального призначення об’єкту під будівництво житлової забудови та подальшої експлуатації об’єкту.

4) загальною площею 5,9679 га кадастровий № 6310136300:14:011:0005 за адресою: по вул. Архітекторів у Дзержинському районі м. Харкова, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 226/08 від 10.09.2008 передана у власність ОК «ЖБК «ЕРЕВІЯ» для зміни функціонального призначення об’єкту під будівництво житлової забудови та подальшої експлуатації об’єкту.

5) загальною площею 1,7742 га кадастровий № 6310137200:02:013:0004 за адресою: м. Харків, по вул. Кокчетавській, 9, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 350/08 від 24.12.2008 передана у власність ОК «ЖБК «КВАНТУМ» для будівництва об’єктів.

6) загальною площею 1,2829 га кадастровий № 6310137500:10:003:0021 за адресою: по вул. Командарма Корка (ріг вул. Уборевіча) у Московському районі м. Харкова, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 350/08 від 24.12.2008 передана у власність ОК «ЖБК «ОРБІТА-СЕРВІС» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

7) загальною площею 2,1323, в т.ч. ділянка №1 кадастровий № 6310136300:16:003:0033 площею 1,5134 га та ділянка №2 кадастровий № 6310136300:16:003:0034 площею 0,61892 га за адресою: по вул. Дерев’янка, 19 у Дзержинському районі м. Харкова, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 13/10 від 24.02.2010 передана у власність ОК «ЖБК «СЛОБОЖАНКА» для будівництва житлової забудови та подальшої експлуатації об’єкту.

8) загальною площею 1,4993 га кадастровий номер № 6310136300:16:013:0134, в т.ч. ділянка №1 площею 0,6600 га та ділянка №2 площею 0,8393 га за адресою: по вул. Батумській, 8 у Дзержинському районі м. Харкова, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 350/08 від 24.12.2008 передана у власність ОК «ЖБК «ФОРЕСТ КОНСТРАКШН» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

9) площею 1,2000 га кадастровий № 6310136300:16:013:0102 за адресою: м. Харків, Білгородське шосе, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 85/09 від 29.04.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Альянс» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

10) кадастровий № 6310136300:14:011:0003 площею 3,5983 га за адресою: м. Харків, вул. Межева (перспективна), яка на підставі рішення Харківської міської ради № 226/08 від 10.09.2008 передана у власність ОК «ЖБК «Еревія» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

11) кадастровий № 6310136300:05:006:0010 площею 0,1400 га за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 26 (буд. № 26) в 421 мікрорайоні, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 84/09 від 24.06.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Ермітаж» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

12) кадастровий № 6310136300:13:001:0012 площею 0,8687 га за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 276-Г, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 85/09 від 29.04.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Кастель» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

13) кадастровий № 6310136300:16:013:0171 площею 0,3063 га за адресою: м. Харків, вул. Батумська, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 274/09 від 25.11.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Ліберті» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

14) кадастровий № 6310136300:16:013:0076 площею 0,3955 га за адресою: м. Харків, вул. Макаренка, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 350/08 від 24.12.2008 передана у власність ОК «ЖБК «Лісна поляна» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

15) кадастровий № 6310136600:10:001:0083 площею 0,3000 га за адресою: м. Харків, Білгородське шосе, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 85/09 від 29.04.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Наша будівля» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

16) кадастровий № 6310138200:06:004:0004 площею 9,7234 га за адресою: м. Харків, пр. Московський, ріг вул. Плиткової, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 13/10 від 24.02.2010 передана у власність ОК «ЖБК «Пальміра» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

17) кадастровий № 6310136600:08:001:0055 площею 4,5444 га за адресою: м. Харків, Третій Лазіківський в’їзд, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 324/09 від 23.12.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Престиж» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

18) кадастровий № 6310136300:16:013:0169 площею 0,8500 га за адресою: м. Харків, вул. Сокольники, 6-а, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 280/09 від 25.11.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Сокольники-люкс» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

19) кадастровий № 6310136300:16:012:0003 площею 1,5000 га за адресою: м. Харків, вул. Тульська, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 350/08 від 24.12.2008 передана у власність ОК «ЖБК «Спартак» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

20) кадастровий № 6310136600:04:004:0054 площею 2,2435 га за адресою: м. Харків, Білгородське шосе, ріг вулиці Григорія Рудика, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 350/08 від 24.12.2008 передана у власність ОК «ЖБК «Триес» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

21) кадастровий № 6310136600:10:001:0079 площею 2,7923 га за адресою: м. Харків, Білгородське шосе, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 350/08 від 24.12.2008 передана у власність ОК «ЖБК «Цезар» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

22) кадастровий № 6310136300:16:013:0130 площею 1,6259 га за адресою: м. Харків, район вул. Батумської, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 350/08 від 24.12.2008 передані у власність ОК «ЖБК «Авілес» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

23) кадастровий № 6310136900:06:010:0015 площею 6,0794 га за адресою: м. Харків, вул. Ньютона (навпроти будинку № 119, 121), яка на підставі рішення Харківської міської ради № 85/09 від 29.04.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Альбус» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови (малоповерхової).

24) площею 2,0565 га, кадастровий номер: 6310136600:13:009:0023, за адресою: м. Харків, Київський район, вул. Героїв Праці (на ділянці обмеженій р. Харків та зеленими насадженнями); площею 26,1684 га, кадастровий номер: 6310136600:13:009:0037, за адресою: Харківська область, м. Харків, Київський район, Тополина (перспективна) в районі вул. Квітучої; площею 10,5952 га, кадастровий номер: 6310136600:13:009:0064, за адресою: Харківська область, м. Харків, Київський район, Тополина, які на підставі рішення Харківської міської ради №13/10 від 24.02.2010 передані у власність ОК «ЖБК «Бархани» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по вул. Тополиній у Київському районі м. Харкова.

25) кадастровий № 6310136600:10:001:0147 площею 2,0000 га за адресою: м. Харків, вул. Повздовжня, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 13/10 від 24.02.2010 передані у власність ОК «ЖБК «Білгородський» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

26) кадастрові № 6310136300:16:013:0297 та № 6310136300:16:013:0298 ОК «ЖБК «Булат» для будівництва та подальшої експлуатації житлових комплексів по Білгородському шосе у Дзержинському районі м. Харкова передано у власність рішенням Харківської міської ради № 28/10 від 22.12.2010 додаткові земельні ділянки загальною площею 0,2781 га за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Батумська, 24.

27) кадастрової справи № 6310136300:16:013:0050, згідно з якою ОК «ЖБК «Булат» для будівництва та подальшої експлуатації малоповерхової житлової забудови по вул. Батумській, 24 у Дзержинському районі м. Харкова передано у власність рішенням Харківської міської ради №274/08 від 23.10.2008 – земельну ділянку площею 0,8 га, кадастровий номер: 6310136300:16:013:0050, за адресою: Харківська область, м. Харків, Дзержинський район, вул. Батумська, 24.

28) загальною площею 2,3060, у т.ч. земельні ділянки: кадастровий № 6310136600:08:001:0077 площею 0,8448 га, кадастровий № 6310136600:08:001:0078 площею 0,2420 га та кадастровий № 6310136600:08:001:0079 площею 1,2192 га, за адресою: м. Харків, по вул. Шевченка (в районі Журавлівського гідропарку), яка на підставі рішення Харківської міської ради № 350/08 від 24.12.2008 передана у власність ОК «ЖБК «Добриня» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

29) кадастровий № 6310138500:04:021:0034 площею 1,0987 га за адресою: м. Харків, проїзд Краснодарський, 32, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 136/09 від 24.06.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Добробуд» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

30) кадастровий № 6310137200:12:060:0026 площею 1,0000 га за адресою: м. Харків, пров. Смарагдовий (біля вул. Праці), яка на підставі рішення Харківської міської ради № 13/10 від 24.02.2010 передана у власність ОК «ЖБК «Зеленоград» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

31) кадастровий № 6310136600:11:001:0045 площею 3,2600 га за адресою: м. Харків, вул. Чкалова (навпроти будинків №№ 11, 13), яка на підставі рішення Харківської міської ради № 14/09 від 25.02.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Зірка 2008» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

32) кадастровий № 6310136300:16:013:0136 площею 5,4220 га (у т.ч. земельні ділянки: № 1 площею 4,1974 га, № 2 площею 1,2246 га) та земельну ділянку кадастровий № 6310136300:16:013:0092 площею 6,3211 га за адресою: м. Харків, у районі вул. Батумської, які на підставі рішення Харківської міської ради № 20/09 від 25.02.2009 передані у власність ОК «ЖБК «Легація» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

33) кадастровий № 6310136600:13:009:0028 площею 1,2712 га за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці (в районі зупинки трамваю «Зона відпочинку»), яка на підставі рішення Харківської міської ради № 350/08 від 24.12.2008 передана у власність ОК «ЖБК «Легенда» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

34) кадастровий № 6310136600:10:001:0085 площею 0,5001 га за адресою: м. Харків, Білгородське шосе, 34, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 14/09 від 25.02.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Лісопарк» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

35) кадастровий № 6310136600:16:001:0010 площею 9,8149 га за адресою: м. Харків, пр. Академіка Курчатова, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 275/09 від 25.11.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Міг» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

36) кадастровий № 6310136600:04:009:0027 площею 9,1908 га за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 327, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 13/10 від 24.02.2010 передана у власність ОК «ЖБК «Мілленіум» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

37) кадастровий № 6310136300:16:013:0042 площею 9,3146 га за адресою: м. Харків, Білгородське шосе (біля табору «Лісова казка»), яка на підставі рішення Харківської міської ради № 274/08 від 23.10.2008 передана у власність ОК «ЖБК «Муромець» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

38) кадастровий № 6310136300:16:013:0046 площею 11,9188 га за адресою: м. Харків, Білгородське шосе (біля табору «Лісова казка»), яка на підставі рішення Харківської міської ради № 274/08 від 23.10.2008 передана у власність ОК «ЖБК «Муромець» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

39) кадастровий № 6310136300:16:013:0044 площею 4,8534 га за адресою: м. Харків, Білгородське шосе (біля табору «Лісова казка»), яка на підставі рішення Харківської міської ради № 274/08 від 23.10.2008 передана у власність ОК «ЖБК «Муромець» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

40) кадастровий № 6310136300:16:013:0045 площею 6,3269 га за адресою: м. Харків, Білгородське шосе (біля табору «Лісова казка»), яка на підставі рішення Харківської міської ради № 274/08 від 23.10.2008 передані у власність ОК «ЖБК «Муромець» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

41) кадастровий № 6310136300:16:013:0115 площею 9,4587 га (у т.ч. земельні ділянки: № 1 площею 1,0000 га, № 2 площею 0,2500 га, № 3 площею 0,2500 га, № 4 площею 0,5000 га, № 5 площею 0,3492 га, № 6 площею 0,4329 га, № 7 площею 5,5939 га, № 8 площею 1,0827 га) за адресою: м. Харків, вул. Олександрівська, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 274/08 від 23.10.2008 передана у власність ОК «ЖБК «Надійне житло» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

42) кадастровий № 6310137200:12:053:0002 площею 7,0950 га за адресою: м. Харків, вул. Житня, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 226/08 від 10.09.2008 передана у власність ОК «ЖБК «Наш оберіг» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

43) кадастровий № 6310136300:09:001:0047 площею 1,3820 га за адресою: м. Харків, пр. Леніна (в районі готелю «Мир»), яка на підставі рішення Харківської міської ради № 206/09 від 30.09.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Оріс» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

44) загальною площею 2,3060, у т.ч. земельні ділянки: кадастровий № 6310136300:11:001:0415 площею 3,0484 га та кадастровий № 6310136300:11:001:0416 площею 2,7024 га, за адресою: м. Харків, від вул. Сумської до вул. Новгородської (в районі вул. Білої Акації), яка на підставі рішення Харківської міської ради № 275/09 від 25.11.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Парк-міленіум» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

45) кадастровий № 6310136600:04:004:0044 площею 1,0527 га за адресою: м. Харків, по Білгородському шосе, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 136/09 від 24.06.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Парус плюс» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

46) площею 0,1947 га, кадастровий номер: 6310136600:08:001:0075, за адресою: Харківська область, м. Харків, Київський район, вул. Шевченка, 260, яка на підставі рішення Харківської міської ради №206/09 від 30.09.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Перемога 2000» для будівництва та подальшої експлуатації малоповерхової житлової забудови по вул. Шевченка, 260 у Київському районі м. Харкова.

47) кадастровий № 6310137200:09:033:0044 площею 10,9862 га за адресою: м. Харків, у кварталі відокремленого вулицями Керамічною, Червоноселищною, Рельєфною та проїздом Гірким, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 350/08 від 24.12.2008 передана у власність ОК «ЖБК «Поляна» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

48) площею 0,1377 га, кадастровий номер: 6310136300:07:016:0010, за адресою: Харківська область, м. Харків, Дзержинський район, вул. Авіаційна, 32 32-А 39; площею 0,3558 га, 6310136300:07:010:0024, за адресою: Харківська область, м. Харків, Дзержинський район, вул. Авіаційна, 32 32-А; площею 0,6239 га, 6310136300:07:015:0003, за адресою: Харківська область, м. Харків, Дзержинський район, вул. Авіаційна, 32 32-А 39, які передано у власність ОК «ЖБК «Самшит» для експлуатації та обслуговування житлових будинків рішенням Харківської міської ради земельні ділянки.

49) ОК «ЖБК «СБС Сонячний» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по Білгородському шосе, 2 у Київському районі м. Харкова передано у власність рішенням Харківської міської ради №85/09 від 29.04.2009 – земельну ділянку площею 3,8926 га, кадастровий номер: 6310136600:04:004:0051, за адресою: Харківська область, м. Харків, Київський район, Білгородське шосе, 2.

50) ОК «ЖБК «Слайс» для будівництва та подальшої експлуатації житлових комплексів по Білгородському шосе у Дзержинському районі м. Харкова передано у власність рішенням Харківської міської ради № 13/10 від 24.02.2010 земельні ділянки загальною площею 43,7189 га, кадастровий номер: 6310136300:16:013:0205, за адресою: Харківська область, м. Харків, Дзержинський район, Білгородське шосе.

51) загальною площею 1,6309 га (земельна ділянка № 1 кадастровий № 6310136300:16:013:0047 площею 1,3904 га та земельна ділянка № 2 кадастровий № 6310136300:16:011:0001 площею 0,2405 га за адресою: м. Харків, Дзержинський район, вул. Тульська, ріг вул. Батумської, які на підставі рішення Харківської міської ради № 350/08 від 24.12.2008 передані у власність ОК «ЖБК «Сонячне містечко» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

52) ОК «ЖБК «Сонячне містечко» для будівництва та подальшої експлуатації житлових комплексів передано у власність рішенням Харківської міської ради № 226/08 від 10.09.2008 земельну ділянку кадастровий № 6310136300:16:013:0094 площею 6,6000 га за адресою: м. Харків, вул. Тернова.

53) ОК «ЖБК «Тамагавк» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по Білгородському шосе (в районі селища Відрадне) у Дзержинському районі м. Харкова передано у власність рішенням Харківської міської ради №324/09 від 23.12.2009 земельну ділянку площею 4,0000 га, кадастровий номер: 6310136300:16:013:0168, за адресою: Харківська область, м. Харків, Дзержинський район, Білгородське шосе (в районі селища Відрадне).

54) кадастровий № 6310136600:08:001:0056 площею 1,3737 га за адресою: м. Харків, вул. Стрілківка, 1, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 85/09 від 29.04.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Титан» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

55) кадастровий № 6310136300:16:009:0003 площею 1,6823 га за адресою: м. Харків, пров. Тульський, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 350/08 від 24.12.2008 передана у власність ОК «ЖБК «Триумф» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

56) кадастровий № 6310136300:16:013:0105 площею 6,9928 га за адресою: м. Харків, вул. Олександрівська, 4, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 85/09 від 29.04.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Форвард» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

57) площею 2,3849 га, кадастровий номер: 6310136600:04:007:0111, за адресою: Харківська область, м. Харків, Київський район, вул. Шевченка, 307-309, яка на підставі рішення Харківської міської ради №14/09 від 25.02.2009 передана у власність ОК «ЖБК «Фортуна» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови по вул. Шевченка, 307-309 у Київському районі м. Харкова.

58) кадастровий № 6310136600:04:009:0026 площею 7,0973 га за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 327, яка на підставі рішення Харківської міської ради № 13/10 від 24.10.2010 передана у власність ОК «ЖБК «Шевченківський» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

59) кадастровий № 6310136300:16:013:0089 площею 4,8301 га за адресою: м. Харків, Білгородське шосе (в районі селища Відрадне), яка на підставі рішення Харківської міської ради № 350/08 від 24.12.2008 передана у власність ОК «ЖБК «Явір» для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови.

60) площею 0,4237 га, кадастровий номер: 6310136300:04:013:0014, за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 4, яка на підставі рішення Харківської міської ради №136/09 від 24.06.2009 передана у власність СТ «ЖБК «Авантаж» для будівництва та подальшої експлуатації житлового будинку за адресою вул. Данилевського, 4 у Дзержинському районі м. Харкова.

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