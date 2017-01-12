Керівник АМПУ має зарплату в третину мільйона, у його замів – по чверті мільйона

Зарплатня керівника держпідприємства «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) Андрія Амеліна, який фігурує у декількох кримінальних провадженнях, складає майже третину мільйона гривень. Посадовий оклад його заступників – 260-280 тис. грн.

Про це пише Надія Бурдєй у «Bihus.info».

З 2014 року АМПУ очолює Андрій Амелін з оточення одного з найвпливовіших нардепів «Народного фронту» Андрія Іванчука.

СБУ підозрює його у нанесені збитків державі у розмірі понад три мільйони гривень: у 2015 році Амелін задорого закупив паливно-мастильні матеріали. Влітку 2016 року слідчі спробували арештувати підозрюваного, але Шевченківський райсуд Києва випустив Амеліна під заставу у 1,3 млн грн.

Нині Амелін тимчасово відсторонений від керівництва, а його обов’язки виконує Юрій Наконечний. При цьому днями Мінінфраструктури вирішило змінити в.о. директора АМПУ на Сергія Гронського, однак Наконечний через суд заблокував міністерський наказ.

Згідно штатному розпису апарату управління АМПУ, голова «Адміністрації морських портів України» за місяць роботи заробляє 320 тис грн. Відтак за рік його зарплатня може дорівнювати 3,8 млн грн.

Місячна заробітна плата першого заступника Юрія Наконечного, який нині є в.о. керівника АМПУ – 280 тис грн. Заступники директора із логістики Вячеслав Вороний та з безпеки Віктор Мигалюк отримують по 260 тис грн. за місяць, що дорівнює 3,1 млн грн. за рік.

Нещодавно був звільнений третій заступник Амеліна з фінансів Микола Полторацький, який також отримував 260 тис грн за місяць.

Посадовий оклад, розміром в понад сотню тисяч гривень, має не лише керівництво адміністрації, а й персонал:

Посада Зарплата Керівник юридичної служби АМПУ 220 тис. грн/місяць, 2,6 млн грн/за рік Заступник начальника юридичної служби 128 тис. грн/місяць, 1,5 млн грн/рік Начальник відділу внутрішнього фінансового контролю 128 тис. грн/місяць, 1,5 млн грн/за рік Начальник служби управління персоналом 220 тис. грн/ місяць, 2,6 млн грн/за рік Начальник інженерної служби 220 тис. грн/місяць, 2,6 млн грн/рік Начальник відділу матеріально-технічного постачання 128 тис. грн/ місяць, 1,5 млн грн/рік Начальник служби підводних гідротехнічних споруд 220 тис.грн/місяць, 2,6 млн грн/рік Заступник начальника служби підводних гідротехнічних споруд 128 тис. грн/місяць, 1,5 млн грн/рік Начальник технічної служби 160 тис. грн/місяць, 1,9 млн грн/рік Начальник відділу з організації закупівель 128 тис. грн/місяць, 1,5 млн грн/рік Начальник відділу логістики та євроінтеграції 128 тис. грн/місяць, 1,5 млн грн/рік Начальник служби інформаційних технологій 220 тис.грн/місяць, 2,6 млн грн/рік Начальник служби безпеки мореплавства 160 тис. грн/місяць, 1,9 млн грн/рік Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 220 тис.грн/місяць, 2,6 млн грн/рік Начальник служби економіки та тарифоутворення 220 тис.грн/місяць, 2,6 млн грн/рік Начальник відділу економіки та планування 128 тис. грн/місяць, 1,5 млн грн/рік Начальник відділу тарифоутворення 128 тис. грн/місяць, 1,5 млн грн/рік Начальник відділу загальної безпеки 128 тис. грн/місяць, 1,5 млн грн/рік Начальник відділу економічної та внутрішньої безпеки 220 тис.грн/місяць, 2,6 млн грн/рік Начальник відділу захисту економічних інтересів 128 тис. грн/місяць, 1,5 млн грн/рік Начальник служби впровадження та контролю виконання вимог міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів 160 тис. грн/місяць, 1,9 млн грн/рік.

Андрій Амелін фігурує у декількох кримінальних провадженнях. Окрім закупівлі палива, слідчі перевіряють законність тендеру на днопоглиблювальні роботи у Бердянському та Маріупольському портах на 712 млн грн. Раніше про незаконність цієї закупівлі повідомляло ДФІ, лднак АМПУ проігнорувала зауваження Держфінінспекції.

За повідомленням прес-служби, дохід «Адміністрації морських портів України» в 2015 році склав 8 млрд грн., чистий прибуток підприємства – 3,8 млрд грн. Обов’язкові платежі до бюджетів усіх рівнів, а також цільові фонди склали 2,6 млрд грн.

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