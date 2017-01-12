Херсонський губернатор перед новорічними святами розширив прокурору дачу на Дніпрі

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв 27 грудня видав розпорядження, яким дозволив розробку проекту землеустрою по відведенню в оренду земельної ділянки Ірині Павленко.

Про це пише видання «Мост» з посилання на відповідний документ за підписом Гордєєва.

Павленко планує отримати в оренду ділянку площею 0,10 га з земель водного фонду, які розташовані за селом Забарино Голопристанського району. На орендованій ділянці Павленко збирається косити сіно.

Ірина Павленко працює прокурором в відділі організації і правового забезпечення Херсонської обласної прокуратури. В своїй декларації за 2015 рік вона вказала, що її чоловік, колишній прокурор Комсомольської прокуратури м. Херсона В’ячеслав Павленко, володіє ділянкою в Забариному площею 1269 кв м.

Ця ділянка (позначена червоним) розташована на вул. Забарській поруч з дачею екс-прокурора херсонської області Костянтина Свіденка (на карті позначено жовтим).

В липні 2016 року право власності на ділянку було переоформлене на саму Ірину Павленко та двох її дочок – Анну і Юлю.

За декларацією на цій ділянці знаходиться недобудований будинок, яким володіє прокурор та її дочки. Схоже, що ділянка під сінокіс виходить на лиман Дніпра.

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