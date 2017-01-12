Екс-директор Януковича за 57 мільйонів поставить армії газ трохи дешевше від «Нафтогазу»

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Остерська квартирно-експлуатаційна частина району Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони (Чернігівська обл.) 28 грудня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Газінвест-Трейдінг» про постачання природного газу на 57,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили 7 млн куб. м газу по 8 196 грн. за тисячу кубометрів.

Це на два відсотки дешевше за січневий тариф «Нафтогазу», який становить 8 375 грн. за тисячу кубометрів.

Бенефіціаром «Газінвест-Трейдінгу» через голландську компанію «СЛ-Газ Холдинг» є  донеччан Едуард Слинько, який раніше очолював фірму МАКО Олександра Януковича.

Крім згаданої фірми з Нідерландів, співзасновником значиться ПрАТ «СЛ-Груп» того ж Слинька та Сергія Воронкова.

Переможець почав вигравати тендери у квітні 2016 року й відтоді отримав підрядів на 87,48 млн грн., серед яких нинішній – найбільший.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Газпостач-Черкаси» Ольги Тарабан і Василя Задорожного, ТОВ «Газпромпостач» Вікторії Атаманюк та Олександра Копилова, ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» екс-міністра екології Миколи Злочевського.

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