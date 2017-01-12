Через «помилки» слідства суд виправдав прокурорку з Одеси, затриманням якої на хабарі хизувався речник Порошенка

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Суд визнав невинуватою і виправдав колишнього старшого прокурора прокуратури Суворовського району м. Одеси Емму Михайлову, яку обвинуватили в отриманні $5 тис хабара. Про це свідчить вирок Комінтернівського райсуду Одеської області від 29 грудня.

tseholko_pro-zatrymannya-myhajlovojiМихайлова була затримана у липні 2015 року у своєму робочому кабінеті. Про затримання повідомляв речник президента України Святослав Цеголко.

Її обвинуватили у вимаганні і отриманні хабара від екс-директора ТОВ «Одеське спеціалізоване управління екскавації» за не притягнення його до кримінальної відповідальності у провадженні за фактом загибелі машиніста цієї фірми у 2011 році під час виконання ним будівельних робіт на території заводу ЗАО «Центроліт».

Сама Михайлова заперечує вимагання хабара, заявляючи, що в неї не було для цього підстав. І взагалі, вона стверджує, що навіть не бачила, як чоловік поклав гроші на полицю її шафи в кабінеті, звідки їх потім і вилучили.

Старший прокурор прокуратури Суворовського району Одеси Емма Михайлова під час затримання.

Старший прокурор прокуратури Суворовського району Одеси Емма Михайлова під час затримання.

Суд, розглянувши всі докази і заперечення, і дійшов висновку, що обвинувачення не знайшло свого підтвердження. Суд вказав на низку помилок слідства і визнав недопустимими ряд доказів. А допущені судом виявилися недостатніми для засудження прокурорки.

Зокрема, суд вказує на порушення підслідності проведення розслідування у цій справі військовою прокуратурою Одеського гарнізону. Військова прокуратура могла б вести це розслідування, але за наявності відповідного рішення ГПУ, якого не було.

При цьому військовими прокуратурами та працівниками УСБУ в Одеській області порушено порядок реєстрації заяви про злочин, з порушеннями проведено огляд (обшук) робочого кабінету прокурора, неправильно оформлено мічення грошей, деякі негласні слідчі дії було проведено до винесення відповідної судової ухвали.

Відеодокази суд теж не прийняв. Зокрема, суд встановив, що вони були розсекречені військовою прокуратурою лише у грудні 2016 року, хоча слідство тривало з липня по вересень 2015 року. При цьому диски та мікрокартки не були належним чином оформлені та збережені.

Також суд встановив, що екс-директор ТОВ «Одеське спеціалізоване управління екскавації» ще до реєстрації заяви про злочин неодноразово спілкувався із співробітниками УСБУ в Одеській області.

Суд скасував заставу для Михайлової у 1,22 млн грн, яку за неї заплатили у липні 2015-го.

Поки що даних про подачу апеляції на цей вирок у держреєстрі немає.

Нагадаємо, місцеві ЗМІ повідомляли, що при затриманні Михайлова намагалася поранитися канцелярськими ножицями. В суді вона заявила, що від «безвихідності і беззаконня з боку співробітників військової прокуратури Одеського гарнізону та УСБУ в Одеській області, вона вирішила покінчити із життям».

Місцеві ЗМІ також раніше повідомляли, що Михайловій вдалося у 2014 році всього за 87 тис грн купити квартиру площею майже 120 кв м в Одесі, хоча аналогічні апартаменти в тому ж будинку на той час продавали за $138 тис.

Зауважимо, що Михайлова намагається поновитися на посаді прокурора. У листопаді 2015 року суд їй відмовив, однак вона подала апеляцію, розгляд якої зупинено до набрання чинності вироку по обвинуваченню в отриманні хабара.

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