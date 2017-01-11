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Виконавці Фонду соцстраху в стані ліквідації замовили путівок на чверть мільярда без торгів

11 січня 2017

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з 24 жовтня по 28 грудня уклала низку угод про послуги з відновлювального лікування застрахованих осіб та членів їх сімей на загальну суму 260,59 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

Путівки замовили на кінець 2016 року та весь 2017 рік. Станом на 10 січня, за даними «Прозорро», із загальної суми підрядникам було виплачено 13,32 млн грн.

Найбільше замовлень на суму 233,99 млн грн. традиційно отримали заклади «Укрпрофоздоровниці». Серед них лідерами є ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт» – 49,55 млн грн., ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» – 24,22 млн грн. і ПрАТ «Приазовкурорт» – 23,69 млн грн.

Нагадаємо, з 17 грудня 2015 року дирекція перебуває у стані припинення у зв’язку з реорганізацією системи соцстраху. Також ліквідовують Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Замість цих двох фондів 31 грудня 2015 року створено один Фонд соціального страхування України.

Заклад Загальна вартість угод, грн.
ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 49 550 712
ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 24 217 488
ПрАТ «Приазовкурорт» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 23 688 456
ДП «Клінічний санаторій «Роща» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 20 235 360
ДП «Клінічний санаторій «Карпати» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 19 095 120
ДП «Санаторій «Славутич» ім. Б.В.Пашковського ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 16 604 784
ПрАТ «Трускавецькурорт» ТОВ «Поліінвестгрупп» 12 924 672
ДП «Санаторій «Високий» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 12 777 600
ДП СКК «Моршинкурорт» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 12 536 784
ДП «КС «Курорт Березівські мінеральні води» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 12 354 384
ДП «Клінічний санаторій «Лермонтовський» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 9 201 696
ДП «Санаторій «Поляна» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 8 203 608
ДП «Клінічний санаторій «Авангард» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 6 468 192
Санаторій «Конвалія» ПП «Ярина» 5 507 136
ДП «Клінічний санаторій «Хмільник» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 5 343 744
ДП «Санаторій «Шаян» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 4 796 544
ДП «Санаторій «Черче» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 3 786 048
Санаторій «Лісова пісня» Волинської облради 3 184 704
ТОВ «Санаторій «Сонячний» 3 013 968
ДП «Санаторій «Любінь Великий» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 2 484 864
ДП «Санаторій «Збруч» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 1 749 600
ТОВ «Новопсковський санаторій «Перлина» 1 595 376
ДП «Санаторій «Новомосковський» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 415 584
ДП «Санаторій «Гопри» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 388 416
Клінічний санаторій «Аркадія» Державної прикордонної служби України 378 000
ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 88 320
Усього: 260 591 160

 

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