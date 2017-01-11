Виконавці Фонду соцстраху в стані ліквідації замовили путівок на чверть мільярда без торгів

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з 24 жовтня по 28 грудня уклала низку угод про послуги з відновлювального лікування застрахованих осіб та членів їх сімей на загальну суму 260,59 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

Путівки замовили на кінець 2016 року та весь 2017 рік. Станом на 10 січня, за даними «Прозорро», із загальної суми підрядникам було виплачено 13,32 млн грн.

Найбільше замовлень на суму 233,99 млн грн. традиційно отримали заклади «Укрпрофоздоровниці». Серед них лідерами є ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт» – 49,55 млн грн., ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» – 24,22 млн грн. і ПрАТ «Приазовкурорт» – 23,69 млн грн.

Нагадаємо, з 17 грудня 2015 року дирекція перебуває у стані припинення у зв’язку з реорганізацією системи соцстраху. Також ліквідовують Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Замість цих двох фондів 31 грудня 2015 року створено один Фонд соціального страхування України.

Заклад Загальна вартість угод, грн. ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 49 550 712 ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 24 217 488 ПрАТ «Приазовкурорт» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 23 688 456 ДП «Клінічний санаторій «Роща» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 20 235 360 ДП «Клінічний санаторій «Карпати» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 19 095 120 ДП «Санаторій «Славутич» ім. Б.В.Пашковського ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 16 604 784 ПрАТ «Трускавецькурорт» ТОВ «Поліінвестгрупп» 12 924 672 ДП «Санаторій «Високий» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 12 777 600 ДП СКК «Моршинкурорт» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 12 536 784 ДП «КС «Курорт Березівські мінеральні води» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 12 354 384 ДП «Клінічний санаторій «Лермонтовський» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 9 201 696 ДП «Санаторій «Поляна» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 8 203 608 ДП «Клінічний санаторій «Авангард» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 6 468 192 Санаторій «Конвалія» ПП «Ярина» 5 507 136 ДП «Клінічний санаторій «Хмільник» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 5 343 744 ДП «Санаторій «Шаян» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 4 796 544 ДП «Санаторій «Черче» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 3 786 048 Санаторій «Лісова пісня» Волинської облради 3 184 704 ТОВ «Санаторій «Сонячний» 3 013 968 ДП «Санаторій «Любінь Великий» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 2 484 864 ДП «Санаторій «Збруч» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 1 749 600 ТОВ «Новопсковський санаторій «Перлина» 1 595 376 ДП «Санаторій «Новомосковський» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 415 584 ДП «Санаторій «Гопри» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 388 416 Клінічний санаторій «Аркадія» Державної прикордонної служби України 378 000 ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 88 320 Усього: 260 591 160

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