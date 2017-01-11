«ВОГ» виграв дизельних торгів залізниці майже на півтора мільярди

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 6 січня за результатами тендерів уклала дві угоди з ТОВ «Вог Аеро Джет» про поставку дизельного палива на 383,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 20 тис т дизпалива: половину – по 19 тис грн., іншу – по 19 399 грн. за тонну.

Це приблизно на 16% дешевше за середню гуртову ринкову ціну, яка, за даними «OilNews», на дату підписання договорів становила 22 980 грн./т.

Компанія «Вог Аеро Джет» із групи «Континіум» партнерів покійного нардепа Ігоря Єремеєва задекларувала, що поставлятиме паливо виробництва Росії, Білорусі, Ізраїлю та Греції. Загалом «Центр забезпечення виробництва» 19-23 грудня за результатами тендерів повідомив про намір укласти з нею шість угод щодо поставки дизелю на загальну суму 1,35 млрд грн.

У нинішніх торгах також брали участь ПП «Окко-Бізнес Контракт» Віталія Антонова, ТОВ «Елемент Нафта», ТОВ «Трейд Коммодіті», ТОВ «Торговий дім Сокар Україна» і ТОВ «Західна нафтогазова компанія» із дорожчими заявками.

«ТД Сокар Україна» пропонував замовнику змінити документацію, додавши умову щодо відхилення за оприлюднення ціни у кваліфікаційній частині пропозиції. Однак той відмовився, оскільки відповідно до пункту 5 статті 28 ЗУ «Про публічні закупівлі» інформація про запропоновану ціну не може бути визначена учасником конфіденційною.

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