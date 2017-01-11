НОВИНИ

11.01.2017

Після зустрічі з Кононенком Злочевському відразу вдалось відбитись від прокурорів Холодницького

Директорка «Комбінату дитячого харчування» наживається на здачі фургонів в оренду своєму підприємству

«ВОГ» виграв дизельних торгів залізниці майже на півтора мільярди

10.01.2017

У Тодурова є величезний маєток під Києвом, а його оточення продало Києву ангіограф за 25 мільйонів

«Енергоатом» купив німецьких запчастин на 4 мільйони, які по дорозі від митниці подорожчали втричі

Двом дрібним ревізорам впаяли по 5 років тюрми за дрібні хабарі від зберігачів матеріального резерву

Партнер Журила виграв дизельний тендер комбінату Журила за 129 мільйонів

АМКУ збудився на портову «прокладку», яка після Майдану монопольно дере мільйони за оформлення контейнерів

Стажера-замгубернатора підозрюють в організації розкрадання при будівництві укріплень в зоні АТО

«Укрспирт» замовив газ на третину мільярда у рогатинського «бютівця» по найвищій ціні

Покровських чиновників підозрюють у розтраті 10 мільйонів на міні-котельнях шкіл та лікарні

Мерія Павлограда на чолі з «оппоблоківцем» купила Toyota Camry за 930 тисяч

06.01.2017

Найдорожчі шоу та гулянки грудня-2016

Поруч з парканом Межигір’я і будинком Яценюка оселилися високопоставлені судді та прокурори

Виробниця асфальту підняла на чверть ціну патентованого палива для «Укрспирту» по контракту на 30 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Порівняльна таблиця щодо валютної формули дизпалива для «Укрзалізниці»
11.07.2016

Після зустрічі з Кононенком Злочевському відразу вдалось відбитись від прокурорів Холодницького

11 січня 2017

kononenko-zlochevskyjСуд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у визнанні недійсним спецдозволу, виданого ТОВ «Надрагаз» на користування надрами для видобутку газу на Гуцулівському родовищі Івано-Франківської області.

Таке рішення 28 грудня прийняв Окружний адміністративний суд Києва під головуванням судді Валерія Кузьменка.

З матеріалів судового розгляду відомо, що в січні 2011 року Міністерство екології та природних ресурсів погодило видачу спецдозволу фірмі «Надрагаз» на роботи на Гуцулівському родовищі. Спецдозвіл було видано без проведення аукціону.

А в 2015 році Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за підозрою в кримінальних порушеннях посадовцями міністерства при видачі спецдозволів в 2010-2012 роках. В ході цього розслідування було встановлено, що «Надрагаз» отримало спецдозвіл без обов’язкового в таких випадках погодження з Івано-Франківською облрадою.

Інтереси НАБУ в суді представляла Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Прокурор вказав, що позов було подано в кінці минулого серпня після того, як спецпрокуратура у квітні отримала відповідь Мінекології про обставини видачі спецдозволу. В цій відповіді міністерство підтвердило, що «Надрагаз» повинні були отримати погодження місцевої облради згідно наказу Мінекології від 2010 року про структурні підрозділи та процедуру видачі спецдозволів.

Але суд вирішив, що САП повинен відраховувати початок позивного терміну на три місяці раніше – від січня 2016 року, коли отримав відповідь Івано-Франківської облради про відсутність погодження фірмі доступу до родовища. Тому, на думку суду, прокурорам САП не потрібно було вивчати наказ Мінекології, бо процедура видачі спецдозволів відбувається на основі встановленого Кабміном Порядку, який знаходиться у відкритому доступі.

Таким чином суд вирішив, що САП пропустила шестимісячний термін подання адмінпозову. Тому судді відмовилися визнати недійсним спецдозвіл «Надрагазу» на видобуток газу на Гуцулівському родовищі.

Бенефіціаром «Надрагазу» вказані Олена Керницька та  Микола Злочевський. Останній в 2010-2012 роках очолював Міністерство екології та природних ресурсів. Керницька – дружина екс-депутата Львівської облради Тараса Керницького, який на останніх виборах до Верховної Ради балотувався під №9 в списку «Правого сектора».

Вказане рішення столичного адмінсуду було прийнято через кілька днів після того, як 23 грудня перший заступник голови парламентської фракції БПП Ігор Кононенко зустрівся зі Злочевським в Відні (Австрія). Також восени 2016 року правоохоронці зняли Злочевського з міжнародного розшуку, якого раніше Генпрокуратура звинувачувала в незаконному збагаченні.

Головуючий в справі «Надрагаз» суддя Валерій Кузьменко відомий тим, що в грудні 2013 році на місяць заборонив проведення акцій протесту в центрі Києва. За цим фактом проводилося розслідування, але восени 2016 року Вища Рада юстиції відмовилася відкрити дисциплінарну справу відносно Кузьменка.

В декларації за 2015 рік суддя Кузьменко вказав, що його сім’я проживає в столичній квартирі площею 170 кв м, яка належить Любові Савченко. Савченко – це дівоче прізвище  дружини судді – Анни Кузьменко, яка також судить в Окружному адмінсуді Києва. Суддівська сім’я також вказала, що користується автомобілями  BMW X6 2012 року випуску, та Honda Accord 2013 року випуску. Також Кузьменки задекларували, що зберігають готівкою $14 тис.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , , ,

НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

11.01.2017

І-Франк Після зустрічі з Кононенком Злочевському відразу вдалось відбитись від прокурорів Холодницького

Харків Директорка «Комбінату дитячого харчування» наживається на здачі фургонів в оренду своєму підприємству

10.01.2017

Київщина У Тодурова є величезний маєток під Києвом, а його оточення продало Києву ангіограф за 25 мільйонів

Миколаїв «Енергоатом» купив німецьких запчастин на 4 мільйони, які по дорозі від митниці подорожчали втричі

Запоріжжя Двом дрібним ревізорам впаяли по 5 років тюрми за дрібні хабарі від зберігачів матеріального резерву

Дніпро Партнер Журила виграв дизельний тендер комбінату Журила за 129 мільйонів

Запоріжжя Стажера-замгубернатора підозрюють в організації розкрадання при будівництві укріплень в зоні АТО

Донецьк Покровських чиновників підозрюють у розтраті 10 мільйонів на міні-котельнях шкіл та лікарні

Дніпро Мерія Павлограда на чолі з «оппоблоківцем» купила Toyota Camry за 930 тисяч

06.01.2017

Київ Поруч з парканом Межигір’я і будинком Яценюка оселилися високопоставлені судді та прокурори

Дніпро У Філатова заплатять 5 мільйонів за новорічні свята – Олега Скрипку кормитимуть за 2 700 гривень на добу

05.01.2017

Дніпро Павлоградські хіміки купили масла на 12 мільйонів у півтора рази дорожче від ринку

Харків Бізнесмена арештували за розкрадання мільйонів на очисних спорудах, чиновники ХОДА вже не фігурують у справі

04.01.2017

Київ Медики Кличка за добу перед Новим роком розтендерили 416 мільйонів – найбільше дали на китайські томографи

30.12.2016

Харків «Вишка» зобов’язала Іванова повернути військовим медикам нерухомість в Харкові

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ