Оточення Авакова отримало найбільше в Європі родовище літію за мовчазною згодою депутатів

Суд зобов’язав Державну службу геології та надр видати ТОВ «Українські рідкісні метали» спецдозвіл для дослідно-промислової розробки Полохівської ділянки літієвих руд в Кіровоградській області.

Так постановив Окружний адміністративний суд Києва.

В лютому 2016 року «Українські рідкісні метали» подали до Держгеонадр заявку на отримання спецдозволу для отримання на 5 років права видобутку літію в Маловисківському районі Кіровоградської області. Фірма стверджувала, що має право на отримання спецдозволу без проведення аукціону, бо орендує на родовищі цілісно-майновий комплекс.

Але Держгеонадр у виданні спецдозволу відмовила, так як фірма подала не повний пакет документів – не зазначила потужності підприємства. Крім того, на момент подачі документів у фірми не було обов’язкового погодження з обласною радою.

Після цього «Українські рідкісні метали» подали позов до суду, хоча представник фірми на судове засідання не з’явився.

Суд встановив, що фірма не могла надати дані про свої потужності. Адже, згідно листа Інституту геологічних наук НАН України, ці цифри можна визначити вже після проведення геологорозвідувальних робіт – на стадії видобування корисних копалин. Також суд вирішив, що відсутність погодження з Кіровоградською облрадою не є причиною відмови у видачі спецдозволу. Судді встановили, що відсутність інформації про відмову депутатами фірмі свідчить про їх мовчазну згоду з видачею їй спецдозволу.

Тому суд постановив, що Держгеонадр не мала права відмовити «Українським рідкісним металам» в задоволенні заявки.

Директором та співзасновником «Українським рідкісним металам» є Роман Дружбін. Це колишній бізнес-партнер по ТОВ «Центральна нафтогазотранспортна компанія» Олександра Павлюченка, якого в ЗМІ називають кримінальним «авторитетом» на призвісько Саша «Браслєт».

Сьогодні Павлюченко є помічником нардепа з «Народного фронту» Ігоря Котвицького, який у свою чергу є давнім бізнес-соратником міністра МВС Арсена Авакова. Раніше інші фірми, які заснував Дружбін зі своїми бізнес-партнерами – ТОВ «Ангро-інвест» та ТОВ «Атомні енергетичні системи України» та отримали через суд спецдозволи на видобуток корисних копалин на Миколаївщині та Полтавщині.

Нагадаємо, раніше прокуратура не змогла повернути в держвласність 124 га в районі Полохівського родовища петалітових літієвих, які через схему видачі землі з подальшим її викупом перейшли до ТОВ «Укрлітійвидобування». Ця фірма вважалася близькою до екс-нардепів Юрія Іванющенка і Олексія Азарова, сина колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова. В кінці 2014 року фірму переписали на людину з оточення екс-нардепів Олександра Табалова та його сина Андрію. Але нині власниками «Укрлітійвидобування» вказана єгипетська компанія «Харсам орез фзе» та відомий бізнесмен-колекціонер Ігор Воронов, який раніше був пов’язаний з угрупування Дмитра Фірташа, а нині має в енергосекторі спільні проекти з нардепом Вадимом Новинським.

В середині минулого року «Укрлітійвидобування» через суд заборонило «Українським рідкісним металам» використовувати та поширювати інформацію Держкомісії по запасах корисних копалин відносно розмірів ресурсів Полохівського родовища літієвих руд.

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