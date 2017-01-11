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Мінфін і казначейство, атаковані хакерами, роздали 67 мільйонів на мережеве обладнання

11 січня 2017

Міністерство фінансів та Державна казначейська служба 26 і 28 грудня уклали дві угоди про поставку мережевого обладнання на загальну суму 67,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлі провели за переговорною процедурою через нагальну потребу в ліквідації наслідків несанкціонованого втручання в інформаційні системи 6 грудня 2016 року. Тоді хакери заблокували роботу сайтів Мінфіну і казначейства. Згодом уряд виділив останнім по 40 млн грн. із резервного фонду на оновлення мережевого обладнання.

Мінфін відписав усі 40 млн грн. власному ДП «Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп’ютерних фінансових технологій» («Головфінтех»). У «Прозорро» немає даних про закупівлю держпідприємством мережевого обладнання.

Перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче, а детальну специфікацію – завантажити dohovir-minfin-spetsyfikatsiya.

Комутатори Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink купили по 170 тис грн., тоді як в інтернет-магазинах подібні продають дорожче – по 234258 тис грн.

Казначейство заплатить ТОВ «ІТ-Інтегратор» 27,27 млн грн. за програмно-апаратний комплекс для модернізації системи резервного копіювання із супутніми послугами. Детальні вимоги до неї можна завантажити dohovir-kaznachejstvo-spetsyfikatsiya.

Переговори щодо цього підряду також проводили із ТОВ «ЕсАй Біс», а ТОВ «Корпоративні Бізнес Системи» відмовилось від участі.

Засновником «ІТ-Інтегратор» (раніше – «Укр-Інвест-Консалтинг») є кіпрська компанія «Крамарія Холдінгс Лімітед» («Kramaria Holdings Limited»), а кінцевим бенефіціаром – кіпрський адвокат Еві Хамаліс. Директором із жовтня 2015 року є Максим Жданов.

Замовник Підрядник Предмет закупівлі Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
Міністерство фінансів ДП «Головфінтех» Система збереження даних HDS VSP G600 1 13 900 000
Система резервного зберігання стрічкова бібліотека Oracle StorageTek SL150 1 2 200 000
Оптичний комутатор мережі зберігання даних (SAN switches) Brocade 6520 2 1 765 000
Блейд-сервер PowerEdge M1000e 1 7 270 000
Сервер політик доступу Cisco ISE 2 102 500
Комутатор Out-of-Band Management Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink 2 170 000
Комутатор ядра Cisco Catalyst 6880-X із системою виявлення аномалій CTD, Cisco Ent MGMT: Lic For PI 3.x And APIC EM Solution Apps 2 1 460 000
Комутатор ЦОД Cisco Nexus із системою керування мережевим обладнанням 2 1 400 000
Комутатор доступу Catalyst 2960-X 48 Gige, 2x10G SPF+, LAN Base 50 106 000
Комутатор доступу Catalyst 2960-X 48 Gige PoE 370W, 2x10G SPF+, LAN Base 10 153 500
Державна казначейська служба ТОВ «ІТ-Інтегратор» Сервер IBM S812 2 690 000
    Дискова система збереження даних IBM V5030 1 3 820 000
    Модуль розширення системи збереження даних IBM XIV 3 2 833 000
    Роботизована стрічкова система збереження даних TS3310 1 4 074 904
    Комутатор SAN 2 899 520
    Примірник комп’ютерної програми IBM Spectrum protect (100Tb) ліцензія 1 6 699 000
    Послуги з встановлення та налаштування програмно-апаратного комплексу:

·         Впровадження системи резервного копіювання IBM Spectrum Protect Suite;

·         Налаштування віртуального середовища;

·         Впровадження мережі SAN;

·         Налаштування сховища оперативних резервних копій V5030;

·         Підготовка двох спеціалістів по використанню програмного забезпечення системи резервного копіювання;

·         Розроблення розширеної технічної документації (План виконання послідовності дій з відновлення системи при аварії);

·         Послуги з гарантійної та консультаційної підтримки системи резервного копіювання.

 1 1 000 048

 

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