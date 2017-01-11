Мінфін і казначейство, атаковані хакерами, роздали 67 мільйонів на мережеве обладнання

11 січня 2017
Міністерство фінансів та Державна казначейська служба 26 і 28 грудня уклали дві угоди про поставку мережевого обладнання на загальну суму 67,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Закупівлі провели за переговорною процедурою через нагальну потребу в ліквідації наслідків несанкціонованого втручання в інформаційні системи 6 грудня 2016 року. Тоді хакери заблокували роботу сайтів Мінфіну і казначейства. Згодом уряд виділив останнім по 40 млн грн. із резервного фонду на оновлення мережевого обладнання.
Мінфін відписав усі 40 млн грн. власному ДП «Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп’ютерних фінансових технологій» («Головфінтех»). У «Прозорро» немає даних про закупівлю держпідприємством мережевого обладнання.
Перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче, а детальну специфікацію – завантажити dohovir-minfin-spetsyfikatsiya.
Комутатори Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink купили по 170 тис грн., тоді як в інтернет-магазинах подібні продають дорожче – по 234–258 тис грн.
Казначейство заплатить ТОВ «ІТ-Інтегратор» 27,27 млн грн. за програмно-апаратний комплекс для модернізації системи резервного копіювання із супутніми послугами. Детальні вимоги до неї можна завантажити dohovir-kaznachejstvo-spetsyfikatsiya.
Переговори щодо цього підряду також проводили із ТОВ «ЕсАй Біс», а ТОВ «Корпоративні Бізнес Системи» відмовилось від участі.
Засновником «ІТ-Інтегратор» (раніше – «Укр-Інвест-Консалтинг») є кіпрська компанія «Крамарія Холдінгс Лімітед» («Kramaria Holdings Limited»), а кінцевим бенефіціаром – кіпрський адвокат Еві Хамаліс. Директором із жовтня 2015 року є Максим Жданов.
|Замовник
|Підрядник
|Предмет закупівлі
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|Міністерство фінансів
|ДП «Головфінтех»
|Система збереження даних HDS VSP G600
|1
|13 900 000
|Система резервного зберігання стрічкова бібліотека Oracle StorageTek SL150
|1
|2 200 000
|Оптичний комутатор мережі зберігання даних (SAN switches) Brocade 6520
|2
|1 765 000
|Блейд-сервер PowerEdge M1000e
|1
|7 270 000
|Сервер політик доступу Cisco ISE
|2
|102 500
|Комутатор Out-of-Band Management Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink
|2
|170 000
|Комутатор ядра Cisco Catalyst 6880-X із системою виявлення аномалій CTD, Cisco Ent MGMT: Lic For PI 3.x And APIC EM Solution Apps
|2
|1 460 000
|Комутатор ЦОД Cisco Nexus із системою керування мережевим обладнанням
|2
|1 400 000
|Комутатор доступу Catalyst 2960-X 48 Gige, 2x10G SPF+, LAN Base
|50
|106 000
|Комутатор доступу Catalyst 2960-X 48 Gige PoE 370W, 2x10G SPF+, LAN Base
|10
|153 500
|Державна казначейська служба
|ТОВ «ІТ-Інтегратор»
|Сервер IBM S812
|2
|690 000
|Дискова система збереження даних IBM V5030
|1
|3 820 000
|Модуль розширення системи збереження даних IBM XIV
|3
|2 833 000
|Роботизована стрічкова система збереження даних TS3310
|1
|4 074 904
|Комутатор SAN
|2
|899 520
|Примірник комп’ютерної програми IBM Spectrum protect (100Tb) ліцензія
|1
|6 699 000
|Послуги з встановлення та налаштування програмно-апаратного комплексу:
· Впровадження системи резервного копіювання IBM Spectrum Protect Suite;
· Налаштування віртуального середовища;
· Впровадження мережі SAN;
· Налаштування сховища оперативних резервних копій V5030;
· Підготовка двох спеціалістів по використанню програмного забезпечення системи резервного копіювання;
· Розроблення розширеної технічної документації (План виконання послідовності дій з відновлення системи при аварії);
· Послуги з гарантійної та консультаційної підтримки системи резервного копіювання.
|1
|1 000 048
Tеги | Комп’ютерізація, Обладнання
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