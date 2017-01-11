НОВИНИ

11.01.2017

Після зустрічі з Кононенком Злочевському відразу вдалось відбитись від прокурорів Холодницького

Директорка «Комбінату дитячого харчування» наживається на здачі фургонів в оренду своєму підприємству

«ВОГ» виграв дизельних торгів залізниці майже на півтора мільярди

10.01.2017

У Тодурова є величезний маєток під Києвом, а його оточення продало Києву ангіограф за 25 мільйонів

«Енергоатом» купив німецьких запчастин на 4 мільйони, які по дорозі від митниці подорожчали втричі

Двом дрібним ревізорам впаяли по 5 років тюрми за дрібні хабарі від зберігачів матеріального резерву

Партнер Журила виграв дизельний тендер комбінату Журила за 129 мільйонів

АМКУ збудився на портову «прокладку», яка після Майдану монопольно дере мільйони за оформлення контейнерів

Стажера-замгубернатора підозрюють в організації розкрадання при будівництві укріплень в зоні АТО

«Укрспирт» замовив газ на третину мільярда у рогатинського «бютівця» по найвищій ціні

Покровських чиновників підозрюють у розтраті 10 мільйонів на міні-котельнях шкіл та лікарні

Мерія Павлограда на чолі з «оппоблоківцем» купила Toyota Camry за 930 тисяч

06.01.2017

Найдорожчі шоу та гулянки грудня-2016

Поруч з парканом Межигір’я і будинком Яценюка оселилися високопоставлені судді та прокурори

Виробниця асфальту підняла на чверть ціну патентованого палива для «Укрспирту» по контракту на 30 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Порівняльна таблиця щодо валютної формули дизпалива для «Укрзалізниці»
11.07.2016

Директорка «Комбінату дитячого харчування» наживається на здачі фургонів в оренду своєму підприємству

11 січня 2017

Комунальне підприємство «Комбінат дитячого харчування» орендує техніку у свого директора Надії Тимофєєвої. Про це стало відомо з документів, які є у розпорядженні «Харківського антикорупційного центру».

Згідно документів, комунальне підприємство орендує чотири ізотермічні фургони, три з яких марки ГАЗ і один ГАРЗ 2008 та 2009 року випуску.

furhony furohony-uhoda

Вартість оренди минулого року складала 100 тис. грн. в місяць.

При цьому подібні фургони 2013 року випуску можна придбати по 300-350 тис. грн.

Таким чином, за рік комунальники могли б окупити придбання техніки.

«Комбінат дитячого харчування» очолює депутат Харківської міськради Надія Тимофєєва. Раніше вона була засновницею фірми «Надія-92», яка нині є фаворитам на тендерах КП «Комбінат дитячого харчування» з товарами по дуже завищеним цінам.

В листопаді 2012 року Тимофєєва придбала новий Mercedes-Benz GLK 220 CDI (вартість на той час такої автівки складала $55-60 тис). Також у грудні 2012 році було придбано нову Audi Q3 2.0 TDI (вартість на той час такої автівки складала $45-50 тис). А, в лютому 2013 року Тимофєєва купила новий Volkswagen CC (вартість на той час такої автівки складала $35-40 тис).

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

11.01.2017

І-Франк Після зустрічі з Кононенком Злочевському відразу вдалось відбитись від прокурорів Холодницького

Харків Директорка «Комбінату дитячого харчування» наживається на здачі фургонів в оренду своєму підприємству

10.01.2017

Київщина У Тодурова є величезний маєток під Києвом, а його оточення продало Києву ангіограф за 25 мільйонів

Миколаїв «Енергоатом» купив німецьких запчастин на 4 мільйони, які по дорозі від митниці подорожчали втричі

Запоріжжя Двом дрібним ревізорам впаяли по 5 років тюрми за дрібні хабарі від зберігачів матеріального резерву

Дніпро Партнер Журила виграв дизельний тендер комбінату Журила за 129 мільйонів

Запоріжжя Стажера-замгубернатора підозрюють в організації розкрадання при будівництві укріплень в зоні АТО

Донецьк Покровських чиновників підозрюють у розтраті 10 мільйонів на міні-котельнях шкіл та лікарні

Дніпро Мерія Павлограда на чолі з «оппоблоківцем» купила Toyota Camry за 930 тисяч

06.01.2017

Київ Поруч з парканом Межигір’я і будинком Яценюка оселилися високопоставлені судді та прокурори

Дніпро У Філатова заплатять 5 мільйонів за новорічні свята – Олега Скрипку кормитимуть за 2 700 гривень на добу

05.01.2017

Дніпро Павлоградські хіміки купили масла на 12 мільйонів у півтора рази дорожче від ринку

Харків Бізнесмена арештували за розкрадання мільйонів на очисних спорудах, чиновники ХОДА вже не фігурують у справі

04.01.2017

Київ Медики Кличка за добу перед Новим роком розтендерили 416 мільйонів – найбільше дали на китайські томографи

30.12.2016

Харків «Вишка» зобов’язала Іванова повернути військовим медикам нерухомість в Харкові

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ