Директорка «Комбінату дитячого харчування» наживається на здачі фургонів в оренду своєму підприємству

Комунальне підприємство «Комбінат дитячого харчування» орендує техніку у свого директора Надії Тимофєєвої. Про це стало відомо з документів, які є у розпорядженні «Харківського антикорупційного центру».

Згідно документів, комунальне підприємство орендує чотири ізотермічні фургони, три з яких марки ГАЗ і один ГАРЗ 2008 та 2009 року випуску.

Вартість оренди минулого року складала 100 тис. грн. в місяць.

При цьому подібні фургони 2013 року випуску можна придбати по 300-350 тис. грн.

Таким чином, за рік комунальники могли б окупити придбання техніки.

«Комбінат дитячого харчування» очолює депутат Харківської міськради Надія Тимофєєва. Раніше вона була засновницею фірми «Надія-92», яка нині є фаворитам на тендерах КП «Комбінат дитячого харчування» з товарами по дуже завищеним цінам.

В листопаді 2012 року Тимофєєва придбала новий Mercedes-Benz GLK 220 CDI (вартість на той час такої автівки складала $55-60 тис). Також у грудні 2012 році було придбано нову Audi Q3 2.0 TDI (вартість на той час такої автівки складала $45-50 тис). А, в лютому 2013 року Тимофєєва купила новий Volkswagen CC (вартість на той час такої автівки складала $35-40 тис).

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