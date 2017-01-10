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Виробниця асфальту підняла на чверть ціну патентованого палива для «Укрспирту» по контракту на 30 мільйонів

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05.01.2017

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«Укртранснафта» за 7 мільйонів купила канадських тепловізорів на третину дорожче від закордонної ціни

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«Укртрансгаз» викинув з тендеру на 17 мільярдів конкурентів «Нафтогазу» через зайняті «іншими» можливості

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«Укрспирт» замовив газ на третину мільярда у рогатинського «бютівця» по найвищій ціні

10 січня 2017

ДП «Укрспирт» 30 грудня уклало угоду з ТОВ «Газсервістрейд» на постачання природного газу у 2017 році. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

На 2017 рік замовлено 36 млн кубометрів газу з щомісячним споживанням на рівні 3 млн кубів. Закупівлю проведено без відкритих торгів, оскільки «Укрспирт» по закону звільнений від такої необхідності.

Ціна з 1 січня склала 8 390 грн/тис кубометрів. Це трохи дорожче від ціни палива від «Нафтогазу України», яка з Нового року становить 8 375 грн. І це значно дорожче від контрактних цін інших замовників, які проводили відкриті торги. Наприклад, Миргородський санаторій “Слава” (Полтавська обл.) замовив паливо у ТОВ «Енергогазрезерв» по 6 980 грн за тисячу кубометрів, при цьому обяг закупівлі становить лише 0,39 млн кубометрів.

За умов повного виконання контракту по вказаній ціні загальна вартість замовленого «Укрспиртом» газу може скласти понад 300 млн грн.

У вересні 2016 року «Укрспирт» замовляв газ фірмі «Нафтогазгруп «Деметра» по 6 345 грн. за тисячу кубів, що також відповідало «Нафтогазівській» ціні.

У грудні 2015 року «Укрспирт» замовив ТОВ «Скела Терциум» і ТОВ «Газенергокомплект» газу на загальну суму 734,56 млн. грн.

Компанія «Газсервістрейд» прописана у Рогатині Іваано-Франківської області, засновниками є Мирослав Коритко та Марія Шафранська. Директором фірми з 2015 року є Володимир Паньківський. В.о. президента Олександр Турчинов після Майдану призначив його головою Рогатинської райдержадміністрації, у 2015 році Паньківський балотувався від «Батьківщини» до Рогатинської міськради. Також Паньківський був помічником нардепа Ольги Сікори («Батьківщина») з Калуша на Франківщині.

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06.01.2017

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05.01.2017

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