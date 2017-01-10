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АМКУ збудився на портову «прокладку», яка після Майдану монопольно дере мільйони за оформлення контейнерів

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Виробниця асфальту підняла на чверть ціну патентованого палива для «Укрспирту» по контракту на 30 мільйонів

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11.07.2016

У Тодурова є величезний маєток під Києвом, а його оточення продало Києву ангіограф за 25 мільйонів

10 січня 2017

Родина лікаря Бориса Тодурова має маєток поблизу с. Горобіївка Бориспільського району на Київщині. Про це «Нашим грошам» стало відомо з реєстру речових прав на нерухоме майно.

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todurovyШість гектарів землі та будинок площею майже 700 кв. м. оформлені на дружину хірурга Олену Тодурову (на фото разом з чоловіком). Цю нерухомість Олені В’ячеславівні подарували в 2014 році. Дарувальник невідомий.

Проект землеустрою для родинного гніздечка Тодурових оформлювали разом із Марією Святенко та Людмилою Василевською.

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ukrmedekspert-sertse-na-doloniОстання є співвласницею та директоркою ТОВ «Укрмедексперт». Ця фірма, зареєстрована в квартирі Василевської, напередодні Нового року виграла тендер Київського департаменту охорони здоров’я на 24,13 млн грн для на поставку однопроекційної стаціонарної ангіографічної системи Bransist Alexa виробництва японської фірми «Shimadzu corporation».

Компанія створена наприкінці 2015 року. Для доведення досвіду роботи на ринку «Укрмедексперт» вказав у тендерній заявці, що три поставки, дві  з яких – медичне обладнання для благодійного фонду «Серце на долоні» дочки Тодурова Наталі та її чоловіка Анатолія Іванюка.

Також Людмила Василевська є керівником відділу інтернет-продажів фірми ТК «Домашній текстиль». Директором фірми значиться Алла Тодурова – дружина брата Бориса Тодурова Івана, який також є хірургом.

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10.01.2017

Київщина У Тодурова є величезний маєток під Києвом, а його оточення продало Києву ангіограф за 25 мільйонів

Миколаїв «Енергоатом» купив німецьких запчастин на 4 мільйони, які по дорозі від митниці подорожчали втричі

Запоріжжя Двом дрібним ревізорам впаяли по 5 років тюрми за дрібні хабарі від зберігачів матеріального резерву

Дніпро Партнер Журила виграв дизельний тендер комбінату Журила за 129 мільйонів

Запоріжжя Стажера-замгубернатора підозрюють в організації розкрадання при будівництві укріплень в зоні АТО

Донецьк Покровських чиновників підозрюють у розтраті 10 мільйонів на міні-котельнях шкіл та лікарні

Дніпро Мерія Павлограда на чолі з «оппоблоківцем» купила Toyota Camry за 930 тисяч

06.01.2017

Київ Поруч з парканом Межигір’я і будинком Яценюка оселилися високопоставлені судді та прокурори

Дніпро У Філатова заплатять 5 мільйонів за новорічні свята – Олега Скрипку кормитимуть за 2 700 гривень на добу

05.01.2017

Дніпро Павлоградські хіміки купили масла на 12 мільйонів у півтора рази дорожче від ринку

Харків Бізнесмена арештували за розкрадання мільйонів на очисних спорудах, чиновники ХОДА вже не фігурують у справі

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