У Тодурова є величезний маєток під Києвом, а його оточення продало Києву ангіограф за 25 мільйонів

Родина лікаря Бориса Тодурова має маєток поблизу с. Горобіївка Бориспільського району на Київщині. Про це «Нашим грошам» стало відомо з реєстру речових прав на нерухоме майно.

Шість гектарів землі та будинок площею майже 700 кв. м. оформлені на дружину хірурга Олену Тодурову (на фото разом з чоловіком). Цю нерухомість Олені В’ячеславівні подарували в 2014 році. Дарувальник невідомий.

Проект землеустрою для родинного гніздечка Тодурових оформлювали разом із Марією Святенко та Людмилою Василевською.

Остання є співвласницею та директоркою ТОВ «Укрмедексперт». Ця фірма, зареєстрована в квартирі Василевської, напередодні Нового року виграла тендер Київського департаменту охорони здоров’я на 24,13 млн грн для на поставку однопроекційної стаціонарної ангіографічної системи Bransist Alexa виробництва японської фірми «Shimadzu corporation».

Компанія створена наприкінці 2015 року. Для доведення досвіду роботи на ринку «Укрмедексперт» вказав у тендерній заявці, що три поставки, дві з яких – медичне обладнання для благодійного фонду «Серце на долоні» дочки Тодурова Наталі та її чоловіка Анатолія Іванюка.

Також Людмила Василевська є керівником відділу інтернет-продажів фірми ТК «Домашній текстиль». Директором фірми значиться Алла Тодурова – дружина брата Бориса Тодурова Івана, який також є хірургом.

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