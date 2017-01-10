Стажера-замгубернатора підозрюють в організації розкрадання при будівництві укріплень в зоні АТО

Колишнього стажера на посаду заступника голови Запорізької облдержадміністрації підозрюють в організації і покривання схеми з розкрадання коштів при будівництві оборонних споруд в зоні АТО. Про це повідомляють «Наші гроші. Запоріжжя» з посиланням на ухвалу Печерського районного суду від 6 грудня.

Підряд вартістю 55 млн. грн. на будівництво оборонних споруд в зоні АТО у квітні 2015 року отримало ТОВ «Південспецбуд». Тендер Запорізькою ОДА було проведено за безконкурсною переговорною процедурою.

Вже у липні 2015-го року Рада національної безпеки й оборони заявила про неналежне будівництво оборонних рубежів на ділянці, закріпленій за Запорізькою ОДА, і пообіцяла притягти винних до відповідальності.

У листопаді податкова міліція звинуватила будівельників фортифікаційних споруд в Донецькій області у розкрадання 800 тис. грн. За інформацією податківців, фірма укладала угоди на придбання матеріалів та проведення будівельних робіт за завищеною вартістю.

Згідно інформації ДФС, «Південспецбуд» перерахувало 5 млн. грн. ТОВ «СМ Транс» за транспортні послуги. «СМ Транс» формувало податковий кредит від ряду фірм, які мали ознаки фіктивності і входять до складу так званих «конвертаційних центрів». Це може свідчити про виведення готівкових коштів.

Кримінальне провадження №42016000000002026 Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України за цією справою відкрито у серпні 2016 року за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як встановило досудове слідство, вказані дії організовувалися стажером на посаду заступника голови Запорізької облдержадміністрації. Він перебував у цьому статусі в період з березня по липень 2015 року і на нього було покладені функції з контролю за будівництвом взводних опорних пунктів. Також цього стажера було включено до складу штабу з питань координації виконання робіт із будівництва інженерних споруд для зміцнення обороноздатності держави.

Декілька свідків вказало, що саме стажером неодноразово вчинявся тиск на керівництво Управління капітального будівництва облдержадміністрації з метою прискорення оплати заявлених ТОВ «Південспецбуд» робіт, а також на керівництво цієї фірми стосовно обрання певних, вказаних стажером, постачальників будівельних матеріалів та залізобетонних конструкцій, вартість яких була вища за передбачену кошторисом будівельних робіт.

Ці ж покази підтвердила начальник відділу – головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення апарату Запорізької ОДА.

Допитані керівники підрозділів ОДА вказали, що сприймали стажера як свого безпосереднього керівника, у зв’язку з чим виконували його усні та письмові вказівки по закріплених напрямках діяльності.

В той же час слідство з’ясувало, що це стажування відбувалося з численними порушеннями вимог законодавства та було оформлено таким чином, що стажер уникав будь-якої відповідальності за свої дії, отримуючи водночас певні організаційно-розпорядчі функції.

Окрім цього, саме цей стажер ще у квітні 2015 року доповідав на засіданнях Ради оборони Запорізької області про початок будівництва взводних опорних пунктів, тобто ще до проведення тендерних процедур. І це може свідчити про безпосередню зацікавленість стажера у проведення цих робіт саме фірмою «Південспецбуд».

Водночас виявилося, що донька вже колишнього стажера працює слідчим СУ Головного управління національної поліції у Запорізькій області, а її чоловік є працівником податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області.

Враховуючи, що в провадженні слідчого управління податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області знаходяться матеріали щодо ухилення від сплати податків ТОВ «СМ Транс» під час будівництва в зоні АТО, стажер через доньку та її чоловіка може бути неофіційно проінформований про хід слідства та слідчі дії (в тому числі негласні).

Тож на цій підставі слідчі просили доступ до телефонних даних доньки та її чоловіка (тривалість та адресність дзвінків, місце їх перебування в цей час, тощо), на що отримали згоду.

У березні 2015 року стажування на посаду заступника голови ОДА розпочав Олексій Литвин. І він же припинив стажування у липні 2015 року без затвердження на посаду заступника голови ОДА.

За цією ж справою два місяці тому було проведено обшук у помешканні адвоката та вилучено його комп’ютерну техніку. Адвокат має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №998, яке видане 07.09.2012. Це свідоцтво видано Литвину Олексію Олексійовичу – колишньому претенденту на посаду заступника голови ОДА.

Олексій Литвин займав посаду заступника голови у 2011 році при керівництві Запорізькою облдержадміністрацією Борисом Петровим. Тоді ж очолив Запорізьку районну організацію Партії регіонів. Є головою наглядової ради ПрАТ «Запорiзький iнструментальний завод iм. Войкова» і віце-президентом обласного союзу промисловців та підприємців (роботодавців) «Потенціал».

Наприкінці травні 2016 року військового, який без перевірки затвердив фіктивні акти робіт «Південспецбуду», визнали винним у бездіяльності і присудили 2 роки службових обмежень.

При цьому одним з організаторів схеми тоді вказувався заступник начальника Управління капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації Едуард Міщенко.

«Південспецбуд» належить запоріжцю Сергію Моісєєву і харків’янину Станіславу Можевітіну. Останній є одним з засновників житлово-будівельного кооперативу «Улітка». Його партнером у цьому кооперативі був син колишнього прокурора Харківської області Василя Синчука Олександр. Інші фірми Можевітіна фігурують у низці кримінальних проваджень про розтрату коштів при виконання державних замовлень в Харківській області.

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