Покровських чиновників підозрюють у розтраті 10 мільйонів на міні-котельнях шкіл та лікарні

Поліція підозрює посадових осіб відділу освіти та охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області у розтраті понад 10 млн грн. бюджетних коштів при укладанні та виконанні угод з ТОВ «Еко Модуль-Україна» щодо будівництва міні-котелен та реконструкції систем тепло- водопостачання, енергозабезпечення в лікарні та школах міста Покровськ.

Про це свідчить ухвала Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 19 грудня.

За даними слідства, у червні-липні 2016 р. відділ освіти та охорони здоров’я міськради замовив «Еко Модуль-Україна» будівництво блочних модульних міні-котелен, які працюють на твердому паливі, а також реконструкцію систем тепло- водопостачання, водовідведення та енергозабезпечення для підключення цих котелень до Покровської центральної районної лікарні та 5 шкіл (№ 3, 6, 8,14, 15).

Загальна сума угод склала 17,38 млн грн. Відділ освіти та охорони здоров’я вже перерахував підряднику 11,70 млн грн.

Як встановили слідчі, службові особи відділу охорони здоров’я та освіти міськради, щоб уникнути процедури конкурсних торгів під час визначення підрядника, безпідставно розподілили роботи на «Будівництво» та «Реконструкцію».

Зокрема, до реконструкції систем тепло- водопостачання, водовідведення, та електропостачання вони віднесли роботи з облаштування майданчика для встановлення міні-котельні, монтаж димовивідних труб та зовнішнє покриття котельні, які відносяться до питань «Будівництва».

Правоохоронці також з’ясували, що ТОВ «Еко Модуль-Україна» залучило до робіт у трьох школах субпідрядника ТОВ «Красноармійськбудсервіс». За даними слідства, договірна ціна робіт по кожному об’єкту становить близько 120 тис. грн., хоча за угодами з відділом освіти та охорони здоров’я кошторисна вартість кожного з об’єктів складає близько 1,5 млн грн.

Слідчі дійшли висновку, що коли відділ освіти та охорони здоров’я перерахує «Еко Модуль-Україна» всі 17,38 млн грн., то сума збитків, завданих державному та місцевому бюджетам, становитиме близько 10 млн.

Слідчі СВ Покровського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області, які розслідують кримінальне провадження № 42016051670000234 від 11.10.2016, отримали доступ до документації щодо будівельних та ремонтних робіт у школах та районній лікарні, яка знаходиться у відділі освіти Покровської міської ради.

Харківське ТОВ «Еко модуль-Україна» зареєстровано на В’ячеслава Рогозу з Краматорська і Світлану Мороз з Донецька. Керівником фірми є Євген Паляничка, який раніше очолював комунальне підприємство «Харківкіно».

Як повідомлялося, у вересні відділ освіти Покровської (раніше Красноармійської) міської ради Донецької області без проведення відкритих торгів уклав низку угод з ТОВ «Еко модуль-Україна» на реконструкцію систем теплопостачання та будівництво міні-котелень у школах міста на загальну суму 18,42 млн грн.

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