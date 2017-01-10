НОВИНИ

10.01.2017

Стажера-замгубернатора підозрюють в організації розкрадання при будівництві укріплень в зоні АТО

«Укрспирт» замовив газ на третину мільярда у рогатинського «бютівця» по найвищій ціні

Покровських чиновників підозрюють у розтраті 10 мільйонів на міні-котельнях шкіл та лікарні

Мерія Павлограда на чолі з «оппоблоківцем» купила Toyota Camry за 930 тисяч

06.01.2017

Найдорожчі шоу та гулянки грудня-2016

Поруч з парканом Межигір’я і будинком Яценюка оселилися високопоставлені судді та прокурори

Виробниця асфальту підняла на чверть ціну патентованого палива для «Укрспирту» по контракту на 30 мільйонів

У Філатова заплатять 5 мільйонів за новорічні свята – Олега Скрипку кормитимуть за 2 700 гривень на добу

05.01.2017

Павлоградські хіміки купили масла на 12 мільйонів у півтора рази дорожче від ринку

Бізнесмена арештували за розкрадання мільйонів на очисних спорудах, чиновники ХОДА вже не фігурують у справі

«Укртранснафта» за 7 мільйонів купила канадських тепловізорів на третину дорожче від закордонної ціни

04.01.2017

Медики Кличка за добу перед Новим роком розтендерили 416 мільйонів – найбільше дали на китайські томографи

«Укртрансгаз» викинув з тендеру на 17 мільярдів конкурентів «Нафтогазу» через зайняті «іншими» можливості

31.12.2016

У «ВДЗ» продовжуються «паперові» тендери щонайменше на 8 мільярдів

30.12.2016

«Вишка» зобов’язала Іванова повернути військовим медикам нерухомість в Харкові

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Порівняльна таблиця щодо валютної формули дизпалива для «Укрзалізниці»
11.07.2016

Покровських чиновників підозрюють у розтраті 10 мільйонів на міні-котельнях шкіл та лікарні

10 січня 2017

Поліція підозрює посадових осіб відділу освіти та охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області у розтраті понад 10 млн грн. бюджетних коштів при укладанні та виконанні угод з ТОВ «Еко Модуль-Україна» щодо будівництва міні-котелен та реконструкції систем тепло- водопостачання, енергозабезпечення в лікарні та школах міста Покровськ.

Про це свідчить ухвала Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 19 грудня.

За даними слідства, у червні-липні 2016 р. відділ освіти та охорони здоров’я міськради замовив «Еко Модуль-Україна» будівництво блочних модульних міні-котелен, які працюють на твердому паливі, а також реконструкцію систем тепло- водопостачання, водовідведення та енергозабезпечення для підключення цих котелень до Покровської центральної районної лікарні та 5 шкіл (№ 3, 6, 8,14, 15).

Загальна сума угод склала 17,38 млн грн. Відділ освіти та охорони здоров’я вже перерахував підряднику 11,70 млн грн.

Як встановили слідчі, службові особи відділу охорони здоров’я та освіти міськради, щоб уникнути процедури конкурсних торгів під час визначення підрядника, безпідставно розподілили роботи на «Будівництво» та «Реконструкцію».

Зокрема, до реконструкції систем тепло- водопостачання, водовідведення, та електропостачання вони віднесли роботи з облаштування майданчика для встановлення міні-котельні, монтаж димовивідних труб та зовнішнє покриття котельні, які відносяться до питань «Будівництва».

Правоохоронці також з’ясували, що ТОВ «Еко Модуль-Україна» залучило до робіт у трьох школах субпідрядника ТОВ «Красноармійськбудсервіс». За даними слідства, договірна ціна робіт по кожному об’єкту становить близько 120 тис. грн., хоча за угодами з відділом освіти та охорони здоров’я кошторисна вартість кожного з об’єктів складає близько 1,5 млн грн.

Слідчі дійшли висновку, що коли відділ освіти та охорони здоров’я перерахує «Еко Модуль-Україна» всі 17,38 млн грн., то сума збитків, завданих державному та місцевому бюджетам, становитиме близько 10 млн.

Слідчі СВ Покровського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області, які розслідують кримінальне провадження № 42016051670000234 від 11.10.2016, отримали доступ до документації щодо будівельних та ремонтних робіт у школах та районній лікарні, яка знаходиться у відділі освіти Покровської міської ради.

Харківське ТОВ «Еко модуль-Україна» зареєстровано на В’ячеслава Рогозу з Краматорська і Світлану Мороз з Донецька. Керівником фірми є Євген Паляничка, який раніше очолював комунальне підприємство «Харківкіно».

Як повідомлялося, у вересні відділ освіти Покровської (раніше Красноармійської) міської ради Донецької області без проведення відкритих торгів уклав низку угод з ТОВ «Еко модуль-Україна» на реконструкцію систем теплопостачання та будівництво міні-котелень у школах міста на загальну суму 18,42 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

10.01.2017

Запоріжжя Стажера-замгубернатора підозрюють в організації розкрадання при будівництві укріплень в зоні АТО

Донецьк Покровських чиновників підозрюють у розтраті 10 мільйонів на міні-котельнях шкіл та лікарні

Дніпро Мерія Павлограда на чолі з «оппоблоківцем» купила Toyota Camry за 930 тисяч

06.01.2017

Київ Поруч з парканом Межигір’я і будинком Яценюка оселилися високопоставлені судді та прокурори

Дніпро У Філатова заплатять 5 мільйонів за новорічні свята – Олега Скрипку кормитимуть за 2 700 гривень на добу

05.01.2017

Дніпро Павлоградські хіміки купили масла на 12 мільйонів у півтора рази дорожче від ринку

Харків Бізнесмена арештували за розкрадання мільйонів на очисних спорудах, чиновники ХОДА вже не фігурують у справі

04.01.2017

Київ Медики Кличка за добу перед Новим роком розтендерили 416 мільйонів – найбільше дали на китайські томографи

30.12.2016

Харків «Вишка» зобов’язала Іванова повернути військовим медикам нерухомість в Харкові

Київ Матір МАФного радника Кличка за два роки наколядувала нерухомості на 36 мільйонів гривень

Запоріжжя ЗАЕС купила за 217 мільйонів російські запчастини до генератора у білорусів з Латвії

Київ НТКУ за 35 мільйонів орендувала для Євробачення виставковий центр на Лівобережці

Житомир Стадіон через якісь зміни проекту подорожчав вчетверо – до 34 мільйонів

Донецьк «Регіонал» виграв у свого дилера 78 мільйонів на конвеєрні стрічки для шахт

29.12.2016

Полтава Поліція підозрює, що мерія Полтави перерахувала «фіктарю» 5 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ