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Партнер Журила виграв дизельний тендер комбінату Журила за 129 мільйонів

10 січня 2017

Філія Вільногірський гірничо-металургійний комбінат ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 30 грудня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Еко-сервіс» на постачання дизельного палива на 129,36 млн грн. Про це повідомляється в «Прозорро».

Замовлено 6 тисяч тонн дизпалива наливом по 21 560 грн/т.

На тендер також подавало заявку ТОВ «Техойл рітейл» з дизелем по 17 800 грн/т. Однак після визначення переможцем аукціону фірма не надала замовнику низку необхідних документів і була відхилена. «Техойл рітейл» не оскаржував таке рішення.

Разом з тим у «Еко-сервісу» все-таки був єдиний конкурент «Трейд коммодіті», який в ході аукціону не зменшив свою пропозицію ні на копійку, що і дозволило торгам відбутись за мінімальної конкуренції і з 2% знижкою від очікуваної ціни.

Жовтоводське ТОВ «Еко-Сервіс» належить Ігорю Ведуті – співзасновнику благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто» разом із Русланом Журилом, нинішнім очільником ОГХК. Свого часу серед засновників «Еко-сервісу» було ТОВ «Енерджі трейд груп», через ланцюжок пов’язане із самим Журилом.

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Запоріжжя Стажера-замгубернатора підозрюють в організації розкрадання при будівництві укріплень в зоні АТО

Донецьк Покровських чиновників підозрюють у розтраті 10 мільйонів на міні-котельнях шкіл та лікарні

Дніпро Мерія Павлограда на чолі з «оппоблоківцем» купила Toyota Camry за 930 тисяч

06.01.2017

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