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Мерія Павлограда на чолі з «оппоблоківцем» купила Toyota Camry за 930 тисяч

10 січня 2017

camryВиконавчий комітет Павлоградської міської ради Дніпропетровської області 28 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, ЛТД» легковий автомобіль Toyota Camry вартістю 930 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Автомобіль бізнес-класу має максимальну комплектацію Premium, в якій передбачена 6-ступінчаста автоматична коробка передач, малий шкіряний пакет з імітацією дерева, трьохзонний клімат-контроль з іонізацією повітря в салоні, підігрів передніх та задніх сидінь, люк з електроприводом, сенсорний екран інформаційно-розважальної системи з діагоналлю 17,8 см, дев’ять подушок безпеки.

«Алмаз Мотор, ЛТД» на своєму сайті пропонує придбати Toyota Camry Premium за 948 тис грн. Ціни на Toyota Camry у базовій комплектації починаються від 717 тис грн.

Конкурентами «Алмаз Мотор, ЛТД» у відкритих торгах були три фірми: ТОВ «Ліон Авто», бенефіціаром якого є почесний громадянин Запоріжжя, екс-керівник «Авто-ЗАЗ» Степан Кравчун, ТОВ «Артсіті» Олега Топчія і росіянина Олександра Лалаяна, та ТОВ «Хюндай Центр Полтава», одним з бенефіціарів є якого є партнер Петра Порошенка, перший заступник секретаря СНБО Олег Гладковський (Свинарчук).

Останні дві фірми запропонували ціни вищі від «Алмаз Мотор, ЛТД». Пропозиція «Ліон Авто» склала 700 тис грн. Втім вона була відхилена, оскільки фірма запропонувала не Toyota Camry, а Peugeot 508, чиї технічні характеристики не відповідали вимогам тендерної документації.

Дніпропетровське ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, ЛТД» з групи компаній «Алмаз» належить Олексію Шоху та Олександру Корнієнку.

Міським головою Павлограда є представник «Опозиційного блоку» є Анатолій Вершина.

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Дніпро Мерія Павлограда на чолі з «оппоблоківцем» купила Toyota Camry за 930 тисяч

06.01.2017

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