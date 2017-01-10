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«Енергоатом» купив німецьких запчастин на 4 мільйони, які по дорозі від митниці подорожчали втричі

10 січня 2017

aes-shlanhДП «НАЕК «Енергоатом» 3 січня за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ «Торгівельно-Комерційна Фірма «Атоменерго» на постачання запчастин до насосів для Южно-Української АЕС на 3,97 млн грн. Про це повідомляється в «Прозорро».

Замовлено запчастини для насосів марки HDP-162 німецького виробника «Hammelmann». Деякі з придбаних товарів значно перевищують їх вартість, заявлену на митниці.

За даними джерела «Наших грошей» у Державній фіскальній службі, фірма «Атоменерго» у травні 2016 року ввезла через ужгородську митницю шість шлангів високого тиску DN12 (артикул 04.04599.0668) на суму 125 тис грн.

Таку ж кількість таких само шлангів «Атоменерго» продало «Енергоатому» на тендері вже втричі дорожче – за 362 тис грн. (на скріншоті вартість вказана без ПДВ, який враховано у загальній ціні закупівлі).

При цьому «Атоменерго» задекларувало на митниці, що ті шланги були придбані не у німецького виробника, а словацької компанії «T-Trans Pribenik s.r.o.», яка займається залізничними перевезеннями. На сайті «Hammelmann« ціни на запчастини на їхні насоси не вказані.

ТОВ «Торгівельно-Комерційна Фірма «Атоменерго» зареєстровано у Дніпрі, засновниками є Андрій і Віктор Штопенки.

Єдиним конкурентом на тендері було ТОВ «Комета-СДЕ», також зареєстроване у Дніпрі на Ларису і Дмитра Чуєшових. Жоден з учасників тендеру не зробив жодного кроку по зниженню ціни.

За даними джерела у ДФС, у 2015 році поставка запчастин від «Hammelmann» в Україну йшла через ТОВ «Атомпоставка» тих самих Штопенків.

З моменту заснування «Вісника держзакупівель» у 2008 році, було опубліковано дані про підряди «Атомпоставки» на 136,65 млн грн.

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