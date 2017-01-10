Двом дрібним ревізорам впаяли по 5 років тюрми за дрібні хабарі від зберігачів матеріального резерву

Двох ревізорів Держфінінспекції у Запорізькій області засудили до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабаря при перевірці міського управління з питань попередження надзвичайних ситуацій. Пор це повідомляють «Наші Гроші. Запоріжжя» з посиланням на вирок Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 27 грудня 2016 року.

Згідно матеріалів справи, Марина Югатова та Яна Шкаран восени 2015 року проводили планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради (далі Управління НС). І за результатами виявлених порушень запропонували деяким посадовцям не відображати їх в акті ревізії.

Відтак, перші 4 тис. грн. хабара ревізори отримали від інженера по технічному нагляду будівель та споруд територіального відділу освіти Шевченківського району за не відображення порушення щодо матеріального резерву.

Ще 40 тис. грн. ревізори вимагали вже безпосередньо від керівництва Управління НС за приховування нецільового використання матеріального резерву, але пізніше зторгувалися до 25 тис. грн. В результаті ревізори отримали 10 тис. грн. та 500 доларів США.

При цьому обидва ревізори заперечували свою вину. Одна з них розповіла, що погодилася на отримання від інженера по технічному нагляду паперу для ревізії і той самочинно поклав гроші. Навіщо вона не знає, однак в той же день віддала своїй напарниці 2000 гривень, які була винною. Також керівництво Управління НС саме пропонувало 25 тис. грн. не приховання порушень. І після численних вмовлять погодилася і взяла 10 тис. грн. Звідки взялося ще 500 доларів не знає. При цьому ревізор в суді стверджувала, що не мала наміру приховувати порушення, тож розуміє про вчинення аморального вчинку, однак не корупційного злочину.

Інша ревізор стверджувала що взагалі не знала за 4 тис. грн. хабара від інженера і звідки її колега взяла 2 тис. грн. для повернення боргу. Про пропозиції хабаря від керівництва Управління НС чула, однак не мала наміру приховувати порушення. Після отримання 10 тис. грн. колега поклала 5 тис. грн. її в сумку. Чому так колега вчинила зрозуміти не встигала, оскільки прийшли працівники силових органів з обшуком.

Бухгалтер та начальник Управління НС підтвердили версію про вимагання хабаря і безпосередньо начальник Управління НС звернувся до силових органів.

Тож з огляду на дані аудіо та відеоконтролю, результатів обшуку з виявленням помічених купюр суд визнав винними ревізорів за вчинення злочину згідно ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Ці ж аудіо та відеодокази підтверджують про їхню обізнаність про отримання саме 10 тис. грн. та 500 доларів США.

Відтак, Марині Югатовій та Яні Шкаран призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі кожній з конфіскацією всього майна.

Вирок набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

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