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АМКУ збудився на портову «прокладку», яка після Майдану монопольно дере мільйони за оформлення контейнерів

10 січня 2017

Щодо монопольного розпорядника Інформаційною системою портового співтовариства (ІСПС) Антимонопольним комітетом України відкрито справу за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Справу порушено після оприлюднення заступником міністра інфраструктури Юрієм Лавринюком даних щодо діяльності ТОВ «ППЛ 33-35».

За даними Лавренюка, керівництво АМПУ доручило фірмі розробку програмного забезпечення без відкритого конкурсу.

За даними «Ділової столиці», це відбулось у 2014 році з подачі тодішніх керівників портової галузі Михайла Соколова та Юрія Васькова. Схема збереглась і при нинішньому керівнику АМПУ Андрію Амеліні.

ТОВ «ППЛ 33-35» «без згоди суб’єктів господарювання довільно встановлювало ціни на послуги доступу до ІСПС», вказує Лавренюк. І у 2015 році підняло ціну вдвічі.

За підрахунками «Ділової столиці», фірма ще у 2014 році встановила тариф у розмірі 40 грн за оформлення кожного контейнеру. Це давало посереднику прибуток на рівні 1 млн грн. лише з одного порту України.

«Усі суб’єкти господарювання, які не погоджуються платити вдвічі, одразу ж отримують повідомлення від Центру обробки даних (далі ЦОД) про відключення їх від доступу до ІСПС. В цей час, керівництво ДП «АМПУ» не оприлюднює жодних умов співпраці з ЦОД та не надає жодних документів, щодо права ЦОД припиняти доступ суб’єктів господарювання до ІСПС. Зокрема, ТОВ «ППЛ 33-35» усуває від доступу до ІСПС компанії, які не погоджуються з його політикою і самостійно визначає суб’єктів господарювання, яким буде надавати доступ. Більшість компаній заходять в «глухий кут», тому що отримати такі послуги від іншого суб’єкта господарювання неможливо», – повідомив замміністра.

«В минулому році, програмне забезпечення ІСПС повинно було перейти у державну власність, але цього не було виконано у зв’язку з тим, що ТОВ «ППЛ 33-35» виставило рахунок за свою “продукцію” у розмірі 100 млн. грн!!! Тому, на сьогодні, ТОВ «ППЛ 33-35» залишається повноцінним єдиним власником і розпорядником програмного забезпечення ІСПС та всієї інформації інформаційних систем. Факт наявності корупційної складової у діяльності ДП «АМПУ», щодо впровадження та функціонування ІСПС, підтвердив Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції на одному зі своїх засідань», – вказав Лавренюк.

ТОВ «ППЛ 33-35» зареєстровано у Одесі. Засновником фірми є ПАТ «Пласке» Людмили і Олега Платонових. Кому вказані фірми перераховували гроші отримані від учасників ринку – невідомо.

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