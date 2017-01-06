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«Укртрансгаз» викинув з тендеру на 17 мільярдів конкурентів «Нафтогазу» через зайняті «іншими» можливості

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У «ВДЗ» продовжуються «паперові» тендери щонайменше на 8 мільярдів

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Виробниця асфальту підняла на чверть ціну патентованого палива для «Укрспирту» по контракту на 30 мільйонів

06 січня 2017

ДП «Укрспирт» 20 грудня уклало угоду з ТОВ «Прогрес лайф» на постачання палива на суму до 30,00 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Наразі замовлено перші 400 тонн для Косарського, Сторонибабського, Рава-Руського і Овечацького спиртзаводів на 2,74 млн грн.

«Укрспирт» купує котельне коксохімічне сумішне-альтернативне паливо по 6 900 грн/т. Йдеться про паливо, виготовлене по техумовам ТУ У 20.1-00190443-042-2015.

Торік держкомпанія також замовляла цей же вид палива на чверть дешевше – по 5 400 грн/т. Тоді постачальником була фірма «Поліхім-Альфа» (засновник Оксана Коверя, директор Віктор Ткаченко).

Сертифікат відповідності на цей вид палива був у березні 2016 року виданий фірмі ТОВ «Торговий дім «Гермес i К».

ТОВ «Прогрес лайф» зі статутним капіталом 1 тис грн. прописане за адресою масової реєстрації у Новомосковську Дніпропетровської області по вул. Зіни Бєлої, 156. У цьому ж місті прописаний і вищезгаданий «Гермес і к».

Засновником «Прогрес лайфу» є місцева мешканка Валентина Федорівна Ткаченко, директор – Євген Вікторович Рева.

На Валентину Ткаченко також записано ТОВ «Ді компані» та вже ліквідоване ПП «Лапа». Відомо, міськрада Новомосковська виділяла їй 8 гектарів землі під асфальто-бетонним заводом по вул. Північна, 7.

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Дніпро У Філатова заплатять 5 мільйонів за новорічні свята – Олега Скрипку кормитимуть за 2 700 гривень на добу

05.01.2017

Дніпро Павлоградські хіміки купили масла на 12 мільйонів у півтора рази дорожче від ринку

Харків Бізнесмена арештували за розкрадання мільйонів на очисних спорудах, чиновники ХОДА вже не фігурують у справі

04.01.2017

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