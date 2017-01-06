У Філатова заплатять 5 мільйонів за новорічні свята – Олега Скрипку кормитимуть за 2 700 гривень на добу

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради 1 січня за результатами уклав угоду з ФОП Яремич Леонид Александрович на послуги з організації і проведення Новорічних та Різдвяних свят 2017 року на суму 3,60 млн грн. Про це повідомляється в «Прозорро».

Мерія найняла підприємця для влаштування розважальних заходів 1-22 січня на площі Героїв Майдану (dohovir-na-novyj-rik-u-dnipri).

Технічне забезпечення сцени містечка зі сценічним, звуковим, світловим, обігрівальним обладнанням та гримерками для артистів коштує 1,09 млн грн. Також до цієї суми входять послуги ведучого, діджея, аніматорів, охорони, рекламістів.

Окремо прописано 0,42 млн грн. на організацію свята Новий рік вночі на 1 січня з додатковим світловим обладнанням та запрошенням музикального кавер-гурту.

Забезпечення «Дня Відпочинку» з 20-00 1 січня коштувало 0,19 млн грн. Тут окрім виступу кавер-гурту оплачено також приготування «курячого бульйону рекордного розміру – 600 літрів/3 000 порцій».

«Спортивний день» 2 січня коштував 0,14 млн грн. Для нього мали організувати команду артистів «Футбольний фрістайл» та 50 бігунів у костюмах Дідів Морозів. «Вихідні в стилі «Старий Новий Рік» 13-14 січня коштуватимуть 0,17 млн грн. – тут буде виступати український фольклорний ансамбль. «День Соборності» 22 січня коштуватиме 62 тисячі гривень.

Найдорожчим заходом стала організація «Різдва в Країні Мрій в місті Дніпро» 7-8 січня – 1,53 млн грн. На два дні розлановано 40-хвилинні виступи гуртів «Олег Скрипка та ЛеГранд оркестра», «Танок на Майдані Конго», «Діля», «КораЛЛі», «Вертеп», «Ілларія», «Joriy Kloc», «Бурдон» та інших.

У договорі прописані вимоги артистів щодо забезпечення їх перебування у Дніпрі.

Найкоштовнішим виглядає райдер гурту Олега Скрипки. Йому мають забезпечити 1 квиток бізнес-класу та 7 квитків економ-класу для авіаперельоту з Києва до Дніпра та назад, тоді як усі інші артисти задовольняться мікроавтобусами.

На харчування Срипки та компанії мають виділятись добові у розмірі 2700 гривень на одну особу. Всі решта артистів отримуватимуть харчування з розрахунку 500 гривень добових на одну особу. Також гурт Скрипки єдиний має бути забезпечений у гримерці під час концерту водою «Евіан» чи «Віттель», тоді як всі інші питимуть «Моршинську».

Вказана угода – вже другий підряд, який мерія віддала Яремичу на організацію новорічних свят на площі Героїв Майдану. Підприємцю відписали 1,62 млн грн. на організацію святкувань у період 24-31 грудня. Тоді більша частина коштів була виділена на декорування містечка (0,84 млн грн.) та технічне забезпечення сцени впродовж тижня (0,27 млн грн.).

Відтак з урахуванням постноворічного контракту міський бюджет витратить на святкове містечко на Героїв Майдану 5,12 млн грн.

Єдиним конкурентом Яремича на цих тендерах було київське ТОВ «Гудмедіа» Кирила Тимошенка, який у 2015 році балотувався до столичної міськради від партії «Укроп», представником якої є мер Дніпра Олексій Філатов.

Також Яремичу у вересні мерія виділила 0,19 млн грн. на організацію концерту Тіни Кароль, ще 0,55 млн грн. тоді отримала сама співачка, яка має власний ФОП.

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