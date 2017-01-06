НОВИНИ

06.01.2017

Поруч з парканом Межигір’я і будинком Яценюка оселилися високопоставлені судді та прокурори

Виробниця асфальту підняла на чверть ціну патентованого палива для «Укрспирту» по контракту на 30 мільйонів

У Філатова заплатять 5 мільйонів за новорічні свята – Олега Скрипку кормитимуть за 2 700 гривень на добу

05.01.2017

Павлоградські хіміки купили масла на 12 мільйонів у півтора рази дорожче від ринку

Бізнесмена арештували за розкрадання мільйонів на очисних спорудах, чиновники ХОДА вже не фігурують у справі

«Укртранснафта» за 7 мільйонів купила канадських тепловізорів на третину дорожче від закордонної ціни

04.01.2017

Медики Кличка за добу перед Новим роком розтендерили 416 мільйонів – найбільше дали на китайські томографи

«Укртрансгаз» викинув з тендеру на 17 мільярдів конкурентів «Нафтогазу» через зайняті «іншими» можливості

31.12.2016

У «ВДЗ» продовжуються «паперові» тендери щонайменше на 8 мільярдів

30.12.2016

«Вишка» зобов’язала Іванова повернути військовим медикам нерухомість в Харкові

Матір МАФного радника Кличка за два роки наколядувала нерухомості на 36 мільйонів гривень

Залізниця замовила Тигіпку вагонів-платформ на 44 мільйони

ЗАЕС купила за 217 мільйонів російські запчастини до генератора у білорусів з Латвії

НТКУ за 35 мільйонів орендувала для Євробачення виставковий центр на Лівобережці

Стадіон через якісь зміни проекту подорожчав вчетверо – до 34 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Порівняльна таблиця щодо валютної формули дизпалива для «Укрзалізниці»
11.07.2016

Поруч з парканом Межигір’я і будинком Яценюка оселилися високопоставлені судді та прокурори

06 січня 2017

За 500 метрів від резиденції Межигір’я звели маєтки подружжя прокурорів Рогатюків, родичі заступника прокурора Київської області Мілевського та суддя Апеляційного суду Київської області Олег Левчук. Про це свідчать витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно.

novi_petrivtsi_maetky

ЗМІ раніше повідомляли, що у Нових Петрівцях у місцевості Лазарів сад мешкає Арсеній Яценюк. Також там розташований будинок коханки Януковича Любові Полєжай, нині арештований прокуратурою.

Будинки в Лазаревому саду коштують до $2 млн., а земля –  понад $6 тис. за сотку.

Між будинками Яценюка та Полєжай розташований маєток на 389 квадратних метрів із господарськими будівлями на території. Він належить прокурору відділу інформаційно-статистичної роботи ГПУ Ксенії Рогатюк. Будівництво на ділянці площею 15 соток стартувало ще в лютому 2012 року.

rohatyuk_cholovik_fotoЧоловік Рогатюк Ігор у минулому був першим зампрокурора Черкаської області. Потім працював у Генпрокуратурі заступником начальника міжнародно-правового управління – начальником відділу міжнародного співробітництва. У жовтні 2014 Ігор Рогатюк був люстрований. Упродовж 2015 року отримував допомогу по безробіттю, але вже у липні цього року зайняв посаду старшого викладача відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Національної академії прокуратури.

mykilsko_slobidska_4vУ деклараціях подружжя Рогатюків вказало також три квартири. Одна з київських квартир розташована в елітній новобудові на вул. Микільсько-Слобідська, 4в з панорамним виглядом на Дніпро.

Орієнтовна вартість такого помешкання становить $180-190 тис., хоча в офіційних документах ціна квартири – 663 тис. грн. Серед іншого майна Рогатюків будинок на 297 кв м у селі Кримок на Житомирщині, 4 земельні ділянки, автомобілі Hyundai Veracruz 2008 модельного року, бізнес-седан Hyundai Grandeur 2012 року та два машиномісця.

Сукупний дохід Рогатюків за останні три роки становив 1,1 млн грн. Ігор Рогатюк та його батьки бізнесом ніколи не займалися. Господарську діяльність вів лише батько Ксенії Рогатюк – Віктор Нікітюк. Він реєструвався співвласником кількох фірм, прибутки яких не перевищували 150 тис. грн в рік.

Людмила Єрхова

Людмила Єрхова

Ще один маєток у Лазоревому саду належить родині Мілевських. Андрій Мілевський – заступник прокурора Київської області та зять багаторічного головбуха ГПУ Людмили Єрхової. Після скандалу з розтратою коштів ГПУ Єрхову таки звільнили, а Мілевський розлучився з дочкою Єрхової Інною.

15 соток землі записані на брата прокурора Олександра Мілевського, ще 15 – на  дружину брата Тетяну Хмельницьку. На цій землі, як видно з супутникових знімків, розташований маєток, що будується, та низка господарських споруд.

Андрій Мілевський

Андрій Мілевський

Олександр Мілевський реєструвався як фізична-особа підприємець – по документах був посередником у розміщенні реклами в пресі. Також мав фірми «Адверфарм», «Пік», керував фірмою «Адверсус», що займалася продажем та встановлення платіжних терміналів. В мережі є оголошення про продаж Мілевським бюджетного автомобілю «Део матіс».

Право власності на маєток у 478 кв м у Лазаревому саду оформив ще 2005 року

суддя апеляційного суду Київської області Олег Левчук. Весною цього року чоловік пішов у відставку. Левчук працював суддею з  1992-го: спочатку у Вишгородському райсуді Київської області, 1999 став суддею Київського обласного суду (нині – апеляційного).

На двох із дружиною-нотаріусом Ольгою Левчук володіє землею у Бориспільському районі Київської області та 7 земельними ділянками – у Вишгородському, загальною площею 0,96 га. 2015 Левчук декларував зарплатню 879 тис. грн у дружини, 266 тис. грн у себе.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Почему журналисту нельзя искать #перемог
25 грудня 2016

Чи впливає радник Гриневич з «НДІ ПІТ» на збереження монополії «НДІ ПІТ»?
08 грудня 2016

НОВИНИ РЕГІОНІВ

06.01.2017

Київ Поруч з парканом Межигір’я і будинком Яценюка оселилися високопоставлені судді та прокурори

Дніпро У Філатова заплатять 5 мільйонів за новорічні свята – Олега Скрипку кормитимуть за 2 700 гривень на добу

05.01.2017

Дніпро Павлоградські хіміки купили масла на 12 мільйонів у півтора рази дорожче від ринку

Харків Бізнесмена арештували за розкрадання мільйонів на очисних спорудах, чиновники ХОДА вже не фігурують у справі

04.01.2017

Київ Медики Кличка за добу перед Новим роком розтендерили 416 мільйонів – найбільше дали на китайські томографи

30.12.2016

Харків «Вишка» зобов’язала Іванова повернути військовим медикам нерухомість в Харкові

Київ Матір МАФного радника Кличка за два роки наколядувала нерухомості на 36 мільйонів гривень

Запоріжжя ЗАЕС купила за 217 мільйонів російські запчастини до генератора у білорусів з Латвії

Київ НТКУ за 35 мільйонів орендувала для Євробачення виставковий центр на Лівобережці

Житомир Стадіон через якісь зміни проекту подорожчав вчетверо – до 34 мільйонів

Донецьк «Регіонал» виграв у свого дилера 78 мільйонів на конвеєрні стрічки для шахт

29.12.2016

Полтава Поліція підозрює, що мерія Полтави перерахувала «фіктарю» 5 мільйонів

Донецьк Протеже Кононенка без конкурсу отримав 76 мільйонів за найдорожче вуглезбагачення

Київ «Прокладці» зі статутником 375 гривень докинули 94 мільйони на «Охматдит» і дозволили 100% авансу

Дніпро Із березня партнерські фірми підняли ціну хімії для дніпровських водників на 10%

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ