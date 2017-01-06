Поруч з парканом Межигір’я і будинком Яценюка оселилися високопоставлені судді та прокурори

За 500 метрів від резиденції Межигір’я звели маєтки подружжя прокурорів Рогатюків, родичі заступника прокурора Київської області Мілевського та суддя Апеляційного суду Київської області Олег Левчук. Про це свідчать витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно.

ЗМІ раніше повідомляли, що у Нових Петрівцях у місцевості Лазарів сад мешкає Арсеній Яценюк. Також там розташований будинок коханки Януковича Любові Полєжай, нині арештований прокуратурою.

Будинки в Лазаревому саду коштують до $2 млн., а земля – понад $6 тис. за сотку.

Між будинками Яценюка та Полєжай розташований маєток на 389 квадратних метрів із господарськими будівлями на території. Він належить прокурору відділу інформаційно-статистичної роботи ГПУ Ксенії Рогатюк. Будівництво на ділянці площею 15 соток стартувало ще в лютому 2012 року.

Чоловік Рогатюк Ігор у минулому був першим зампрокурора Черкаської області. Потім працював у Генпрокуратурі заступником начальника міжнародно-правового управління – начальником відділу міжнародного співробітництва. У жовтні 2014 Ігор Рогатюк був люстрований. Упродовж 2015 року отримував допомогу по безробіттю, але вже у липні цього року зайняв посаду старшого викладача відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Національної академії прокуратури.

У деклараціях подружжя Рогатюків вказало також три квартири. Одна з київських квартир розташована в елітній новобудові на вул. Микільсько-Слобідська, 4в з панорамним виглядом на Дніпро.

Орієнтовна вартість такого помешкання становить $180-190 тис., хоча в офіційних документах ціна квартири – 663 тис. грн. Серед іншого майна Рогатюків будинок на 297 кв м у селі Кримок на Житомирщині, 4 земельні ділянки, автомобілі Hyundai Veracruz 2008 модельного року, бізнес-седан Hyundai Grandeur 2012 року та два машиномісця.

Сукупний дохід Рогатюків за останні три роки становив 1,1 млн грн. Ігор Рогатюк та його батьки бізнесом ніколи не займалися. Господарську діяльність вів лише батько Ксенії Рогатюк – Віктор Нікітюк. Він реєструвався співвласником кількох фірм, прибутки яких не перевищували 150 тис. грн в рік.

Ще один маєток у Лазоревому саду належить родині Мілевських. Андрій Мілевський – заступник прокурора Київської області та зять багаторічного головбуха ГПУ Людмили Єрхової. Після скандалу з розтратою коштів ГПУ Єрхову таки звільнили, а Мілевський розлучився з дочкою Єрхової Інною.

15 соток землі записані на брата прокурора Олександра Мілевського, ще 15 – на дружину брата Тетяну Хмельницьку. На цій землі, як видно з супутникових знімків, розташований маєток, що будується, та низка господарських споруд.

Олександр Мілевський реєструвався як фізична-особа підприємець – по документах був посередником у розміщенні реклами в пресі. Також мав фірми «Адверфарм», «Пік», керував фірмою «Адверсус», що займалася продажем та встановлення платіжних терміналів. В мережі є оголошення про продаж Мілевським бюджетного автомобілю «Део матіс».

Право власності на маєток у 478 кв м у Лазаревому саду оформив ще 2005 року

суддя апеляційного суду Київської області Олег Левчук. Весною цього року чоловік пішов у відставку. Левчук працював суддею з 1992-го: спочатку у Вишгородському райсуді Київської області, 1999 став суддею Київського обласного суду (нині – апеляційного).

На двох із дружиною-нотаріусом Ольгою Левчук володіє землею у Бориспільському районі Київської області та 7 земельними ділянками – у Вишгородському, загальною площею 0,96 га. 2015 Левчук декларував зарплатню 879 тис. грн у дружини, 266 тис. грн у себе.

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