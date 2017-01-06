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Найдорожчі шоу та гулянки грудня-2016

06 січня 2017

Мерія Дніпра оплачує з бюджету послуги цієї ходульниці по 495 грн за годину. Фото «Депо.уа»

Мерія Дніпра оплачує з бюджету послуги цієї ходульниці по 495 грн за годину. Фото «Депо.уа»

Підряди Дніпровської мерії на проведення культмасових заходів стали найдорожчими в Україні. Заходи підопічних Бориса Філатова зайняли девять позицій з десяти у хіт-параді «Наших грошей».

У огляд потрапили підряди, проведені цієї зими через систему «Прозорро» по коду закупівлі «ДК 021:2015: 79952100-3 — Послуги з організації культурних заходів».

Лише 1 млн грн. для Київського театру юного глядача на Липках від столичної мерії на новорічні вистави ввійшли до десятки найдорожчих підрядів. Всю решту на загальну суму 13,23 млн грн. розділили у мерії Дніпра.

Одна частина підрядів від Департаменту інформполітики Артема Нідєлька на 5,21 млн грн. пішла на новорічні святкові заходи на площі Героїв Майдану (докладніше про те, як Олега Скрипу запросили виступити і пообіцяли кормити зірку за 2 700 грн в день, та про інші заходи).

Ще 0, 45 млн грн. цей департамент виділив на провденян Новорічних свят в фойє міськради (dohovor-na-jolku-v-meriji-dnipra). Тут декорування штучної ялинки висотою 2,7 м пластиковими іграшками та гірляндами коштує 153 тис грн.

У перерахунку на висоту ялинки – цей об’єкт є найдорожчим в Україні серед подібних. Раніше замміністра економрозвитку Максим Нефьодов повідомив, що абсолютним лідером є штучна 16-метрова ялинка в Ірпіні за 200 тис грн. та ще 445 тис грн. пішло на гірлянди та будиночок Діда Мороза.

Ще 82 тис грн. виділено на фотозону «Бюро Діда Мороза». Його та ялинку можна розгледіти на фото «Депо.уа»:

meriya-dnipra-yalynka

Решту 215 тис грн. розділять між аніматорами та танцюристами, які мають проводити дитячі шоу в мерському фойє. При цьому на танцюристів виділено лише 17 тисяч, а 198 тис розділять чотири «персонажа» і один ходуліст за 10 днів по 8 годин роботи. Тобто їх послуги оцінені у 495 грн за годину роботи.

«Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради» (так він вказує свою назву у «Прозорро») Геннадія Глядчишина уклав низку угод на 7,57 млн грн. на проведення театральних заходів та виступів квнівців.

Місцеві ЗМІ звернули увагу на такі обставини цих шоу. Один виступ, наприклад, театру КВН оплачено з розрахунку 302 тис грн. За оцінкою журналістів, це у кілька разів дорожче навіть від передвиборчих шоу. А концерти в рамках проекту «Народна філармонія» проводились у 400 місному залі. Виходячи з середньої ціни однієї програми близько 300 тис грн. журналісти підрахували, що вартість квитка на такий концерт мала б становити 750 грн, що відповідає цінам на концерти естрадних зірок.

Також журналісти звернули увагу на підрядника цих шоу – ТОВ «Універлайф» зареєстровано на британську фірму «Дартбрук интер л.п.» (Dartbrook inter l.p.). А керівником і бенефіціаром фірми вказано Андрія Комарова, пов’язаного з низкою дніпровських фірм, що знаходяться у стані ліквідації.

№п\п Дата угоди Замовник Опис Підрядник Ціна, грн
1 01.01.2017 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Влаштування розважальних заходів 1-22 січня на площі Героїв Майдану з Олегом Скрипкою, ТНМК та рекордним курячим бульоном ФОП Яремич Леонид Александрович 3 597 500,00
2 07.12.2016 ВК «Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради» Проведення міжнародного фестивалю театрів ляльок «ДніпроПапетФест» (DniproPuppetFest) за сценарієм Овсяникова Михайла Михайловича ТОВ «Універлайф» 1 955 002,00
3 24.12.2016 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Влаштування розважальних заходів 24-31 грудня на площі Героїв Майдану ФОП Яремич Леонид Александрович 1 620 000,00
4 08.12.2016 ВК «Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради»  Проведення програм заходу «Народна філармонія» за збірником сценаріїв Терещенко Наталії Ремівни,  зі створенням серії аудіовізуальних творів «Народна філармонія в Лоц-Кам’янці»,   «Народна філармонія в Придніпровську», «Народна філармонія в Таромському», «Народна філармонія в Кайдаках», «Народна філармонія на житловому масиві «Північний» ТОВ «Універлайф» 1 510 060,00
5 07.12.2016 ВК «Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради» Проведення міжнародного фестивалю авторської пісні «Облака» імені Олександра Галича  за сценарієм Слоінської Вікторії Дмитрівни   ТОВ «Універлайф» 1 390 314,00
6 12.12.2016 ВК «Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради»  Проведення «Арт-проекту «Вечір Пірсу» за сценарієм Аветісова Єгора Олександровича ТОВ «Універлайф» 1 137 609,00
7 07.12.2016 ВК «Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради»  Проведення заходу  «Дніпровська ліга сміху» за сценарієм Чепурняка Є. С. зі створенням аудіовізуального твору «Дніпровська ліга сміху-2016» ТОВ «Універлайф» 1 120 015,00
8 23.12.2016 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Новорічні та різдвяні святкові заходи для дітей пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва Театрально – видовищний заклад культури «Київський академічний театр юного глядача на Липках» 1 008 000,00
9 13.12.2016 ВК «Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради» Послуги з організації і проведення міжнародних змагань по спортивним танцям «Кубок Станіслава Шкляра-2016« ТОВ «Універлайф» 455 000,00
10 16.12.2016 Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Послуги з організації і проведення Новорічних свят в фойє міськради  2016 року ФОП Буцукін Дмитро Олегович 450 000,00

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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