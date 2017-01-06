Найдорожчі шоу та гулянки грудня-2016

Підряди Дніпровської мерії на проведення культмасових заходів стали найдорожчими в Україні. Заходи підопічних Бориса Філатова зайняли девять позицій з десяти у хіт-параді «Наших грошей».

У огляд потрапили підряди, проведені цієї зими через систему «Прозорро» по коду закупівлі «ДК 021:2015: 79952100-3 — Послуги з організації культурних заходів».

Лише 1 млн грн. для Київського театру юного глядача на Липках від столичної мерії на новорічні вистави ввійшли до десятки найдорожчих підрядів. Всю решту на загальну суму 13,23 млн грн. розділили у мерії Дніпра.

Одна частина підрядів від Департаменту інформполітики Артема Нідєлька на 5,21 млн грн. пішла на новорічні святкові заходи на площі Героїв Майдану (докладніше про те, як Олега Скрипу запросили виступити і пообіцяли кормити зірку за 2 700 грн в день, та про інші заходи).

Ще 0, 45 млн грн. цей департамент виділив на провденян Новорічних свят в фойє міськради (dohovor-na-jolku-v-meriji-dnipra). Тут декорування штучної ялинки висотою 2,7 м пластиковими іграшками та гірляндами коштує 153 тис грн.

У перерахунку на висоту ялинки – цей об’єкт є найдорожчим в Україні серед подібних. Раніше замміністра економрозвитку Максим Нефьодов повідомив, що абсолютним лідером є штучна 16-метрова ялинка в Ірпіні за 200 тис грн. та ще 445 тис грн. пішло на гірлянди та будиночок Діда Мороза.

Ще 82 тис грн. виділено на фотозону «Бюро Діда Мороза». Його та ялинку можна розгледіти на фото «Депо.уа»:

Решту 215 тис грн. розділять між аніматорами та танцюристами, які мають проводити дитячі шоу в мерському фойє. При цьому на танцюристів виділено лише 17 тисяч, а 198 тис розділять чотири «персонажа» і один ходуліст за 10 днів по 8 годин роботи. Тобто їх послуги оцінені у 495 грн за годину роботи.

«Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради» (так він вказує свою назву у «Прозорро») Геннадія Глядчишина уклав низку угод на 7,57 млн грн. на проведення театральних заходів та виступів квнівців.

Місцеві ЗМІ звернули увагу на такі обставини цих шоу. Один виступ, наприклад, театру КВН оплачено з розрахунку 302 тис грн. За оцінкою журналістів, це у кілька разів дорожче навіть від передвиборчих шоу. А концерти в рамках проекту «Народна філармонія» проводились у 400 місному залі. Виходячи з середньої ціни однієї програми близько 300 тис грн. журналісти підрахували, що вартість квитка на такий концерт мала б становити 750 грн, що відповідає цінам на концерти естрадних зірок.

Також журналісти звернули увагу на підрядника цих шоу – ТОВ «Універлайф» зареєстровано на британську фірму «Дартбрук интер л.п.» (Dartbrook inter l.p.). А керівником і бенефіціаром фірми вказано Андрія Комарова, пов’язаного з низкою дніпровських фірм, що знаходяться у стані ліквідації.

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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