«Укртранснафта» за 7 мільйонів купила канадських тепловізорів на третину дорожче від закордонної ціни

ПАТ «Укртранснафта» 30 грудня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Дельта електро оптика» на постачання біноклів на 7,29 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Придбано 19 об’ємних тепловізорних біноклів по 384 тис грн. за штуку. У договорі вказано, що мають бути поставлені прилади під маркуванням TIB-505 DX.383×288 17 mk 50 Hz.

У своїй конкурсній заявці фірма подала інструкцію користувача на тепловізійні бінокуляри серії TIB-5000 DX, CG від компанії «General starlight co. inc» (Канада), чиїм офіційним представникои в Україні є фірма-переможець.

На сайті «Дельта електро оптики» ціни на жодні товари не вказані.

На сайті канадської фірми є бінокуляри TIB-5 по $8 500 (близько 240 тис грн). Однак у них роздільна здатність детектора становить 320×240, що трохи менше від приладів для «Укртранснафти» – 384х288.

У відкритих джерелах є дані про роздрібний продаж за кордоном приладів TIB-5050 необхідної роздільної здатності по $10 269 тис. Це близько 290 тис грн, і на третину менше від тендерної ціни «Укртранснафти».

Єдиний конкурент на тендері ТОВ «Юстан» пропонував саме такі біноклі на 4% дорожче. В ході аукціону жоден з учасників не зробив жодного кроку по зниженню ціни. Відтак тендерна ціна була лише на 5% нижче від очікуваної.

Засновником ТОВ «Дельта оптика Україна» є Олег Байдиченко.

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