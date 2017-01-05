Павлоградські хіміки купили масла на 12 мільйонів у півтора рази дорожче від ринку

ДП Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» 3 січня уклало угоду з ТОВ «Рімол» на постачання оливи на 11,88 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозоррро».

Державний завод замовив 400 тисяч літрів масла індустріального І-20а по 29,70 грн/л з урахуванням транспортних видатків. Виробник не повідомляється.

Це значно дорожче від цін у відкритих джерелах. Наприклад, у двохсотлітрових бочках таке масло можна придбати по 16,50-19,50 грн/л.

Відкриті торги не проводились.

Засновниками ТОВ «Рімол» є Ігор Стадниченко і Тимофій Рожков.

З боку «Павлоградського хімзаводу» угоду підписав директор держпідприємства Леонід Шиман, екс-депутат Дніпропетровської облради від Партії регіонів.

У 2014 р. Шиман задекларував 8,56 млн грн доходів, ще 5,56 млн грн – у його дружини. При цьому на рахунках у банках у них лежало понад 93 млн грн.

Нагадаємо, у січні проти службовців хімзаводу розпочали кримінальне провадження. За даними слідства, у 2014-2016 рр.. вони спільно з директором ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», та особами, що стоять за цією фірмою, організували на території держпідприємства діяльність цеху по переробці нафти у низькоякісне паливо.

Засновниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» є ТОВ «ЕСК» (85%) і ТОВ «Дніпро-Контракт» (15%). Першою співзасоновницею «ЕСКу» була Євгенія Шиман, донька директора держзаводу. Згодом вона вийшла зі складу засновників.

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