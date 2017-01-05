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Бізнесмена арештували за розкрадання мільйонів на очисних спорудах, чиновники ХОДА вже не фігурують у справі

05 січня 2017

Правоохоронці повідомили підозру екс-директору ПП «Інжинірингова компанія «Технології ВК» Сергію Гуслєву у привласненні майна у особливо великих розмірах групою осіб по справі щодо розтрати коштів, виділених на реконструкцію Малоданилівських очисних споруд.

Про це повідомляє «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 26 грудня 2016 року.

Бізнесмена запідозрили у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України по справі №12013220010000185, яка була відкрита ще у червні 2013 року.

Прокуратура просила заарештувати підозрюванного з заставою у 10 млн. грн. Суд заарештував Гуслєва, але сума застави виявилася значно меншою – 413 тис. грн. Тож підозрюваний міг вийти на волю ще до Нового Року.
Гуслєва підозрюють, що він у липні 2014р., будучи директором приватного підприємства «Інжинірингова компанія «Технології ВК», створив і очолив стійку організовану групу, яка займалася розкраданням коштів виділених на реконструкцію Малоданилівських очисних споруд.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи увійшли директор ТОВ підприємство «Спецводстрой», яким тоді була Інна Морозова, а також ще дві особи, які керували цим підприємством.

За попередніми даними, одним з них є батько Морозової – Микола Кожанов. Крім того, у справі може фігурувати сестра Морозової – Елла Кутько.

Правоохоронці повідомляють, що упродовж 2014 – 2016р.р. членами вказаної групи на території м. Харкова вчинені чотири епізоди заволодіння коштами державного та обласного бюджетів, шляхом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем.

Так, з липня 2014р. по березень 2016 р. ця група з використанням корупційних зв’язків в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, при виконанні робіт на замовлення Департаменту капітального будівництва ХОДА, використовуючи підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Бест-Р» шляхом підроблення офіційних документів та внесення недостовірних відомостей, завищили фактичну вартість обладнання та вартість виконаних робіт, внаслідок чого, заволоділи бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах сумі 18,18 млн. грн.

У цій підозрі щодо створення злочинної групи не фігурують жодні чиновники Харківської облдержадміністрації, від яких залежало виділення коштів на оборудки.

Хоча раніше в ухвалах по цій же справі правоохоронці повідомляли, що представник «Спецводстрою» передав директору Департаменту ОДА більше мільйона гривень готівкою. В 2014 році керівником цієї установи був Євгеній Шахненко – теперішній віце-губернатор.

Детальніше про цю справу можна прочитати у матеріалі «Топ-10 нікудишніх справ проти Харківської ОДА»

На даний час, «Спецводстрой» та «Бест-Р» мають одного директора – це Владислава Гусліста. Вона була партнером по ТОВ «Техекс-Газ» Юзефа Броневського, який відомий як радник віце-губернатор ОДА Євгенія Шахненко.

Варто відзначити, що нова фірма Інни Морозової нещодавно отримала підряди від Золочівської селищної ради.

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