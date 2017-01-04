«Укртрансгаз» викинув з тендеру на 17 мільярдів конкурентів «Нафтогазу» через зайняті «іншими» можливості

ТОВ «Нафтогазгруп Деметра» подало скаргу до АМКУ на рішення тендерного комітету ПАТ «Укртрансгаз», який не допустив фірму до участі у тендері на поставку 2,5 млрд кубометрів газу на очікувану суму 17,05 млрд грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Компанія подала скаргу 30 грудня і опублікувала копію платіжного доручення про перерахування до держбюджету 5 тис грн. за подання скарги. Рішення адмінколегії АМКУ з приводу цієї скарги поки невідомо. Призначений на 3 січня аукціон наразі не відбувся.

«Укртрансгаз» планував замовити на 2017 рік технологічний газ, необхідний для роботи газотранспортної магістралі.

Заявки на тендер подали п’ять компаній: ПАТ «НАК «Нафтогаз України», ПП «Еру Трейдінг», ТОВ «Група «УМВБ», ТОВ «Нафтогазгруп Деметра», ТОВ «Енерго-сервісна компанія «ЕСКО-Північ».

До участі в аукціоні замовник допустив лише державний «Нафтогаз» та «Еру трейдінг» Андрія Фаворова.

Решті фірм було відмовлено через те, що вони не довели можливість поставки необхідної кількості газу з Європи та відсутність достатніх обсягів газу у підземних газосховищах України (див.protokol-vidhylennya).

«Укртрансгаз» відмітив, що «Група УМВБ» не зможе поставити законтрактований газ через точку входу «Будінце», оскільки потужність зі сторони Eustream a.s. на січень-березень є заброньованою повністю, на період квітень-вересень 2017 року є вільною потужність лише в обсязі 6,0 млн.куб.м. на добу (180,0 млн.куб.м. на місяць). На січень 2017 року, за даними станом на 26.12.2016, підтверджено бронювання потужності точки входу «Будінце» зі сторони ПАТ «Укртрансгаз» іншими компаніями.

Які саме «інші компанії» маються на увазі «Укртрансгаз» не повідомив. Однак відомо, що найбільшим імпортером газу в Україні є «Нафтогаз».

«Нафтогаз Деметрі» закинули відсутність можливості поставки газу через міждержавну точку входу «Германовичі». За даними польського оператора «GAZ-System», технічна потужність тут дозволяє забезпечити максимальну потужність 4,3 млн.куб.м. на добу (129,0 млн.куб.м. на місяць). «Деметра» також не може забезпечити у необхідній кількості газу українського видобутку, оскільки видобуток компаній «ЕСКО-Північ» і «Регал петролеум корпорейшн лімітед» становить не більше 1,6 млн.куб.м. на добу (50,5 млн.куб.м. на місяць). Проектом договору передбачено в 1 кварталі 2017 року передачу природного газу від 297,4 до 323,1 млн.куб.м. на місяць.

Окрім цього «Укртрансгаз» дорікнув «Деметрі» відсутністю перекладу наданої копії договору транспортування між «GAZ-System» і «Natural Gas Trading», чий газ і збиралась постачати «Деметра».

У свою чергу «Деметра» у скарзі до АМКУ відмітила, що подані «Еру трейдінгом» документи також би мали бути відхилені замовником з аналогічних причин. Фірма Фаворова завантажила у «Прозорро» лише першу і останню сторінки контракту з польським оператором газотранспортних систем «Enteneo energie treiding sp z.o.o.» і не завантажила автентичного перекладу контракту українською мовою, а також не надала копії договорів з трейдером «MET gas and energy marketing ag». А відсутність перекладу аналогічної угоди і стала підставою для відхилення заявки «Деметри».

У випадку, якщо АМКУ задовольнить скаргу «Нафтогазгруп Деметра» в частині відхилення заявки «ЕРУ трейдінг», до участі в тендері буде допущений лише «Нафтогаз України». У такому випадку «Укртрансгаз» має скасувати тендери і призначити новий. Якщо торги не вдасться провести двічі поспіль, то замовник зможе укласти угоду з обраним ним постачальником по переговорній процедурі.

Саме по такому сценарію пройшли торги минулого року. Тоді «Укртрансгаз» також відхилив заявку «Деметри» і не допустив до участі кілька фірм з угрупування Миколи Злочевського. І зрештою уклав угоду про поставку палива на 11,95 млрд грн. з «Нафтогазом».

Остання додаткова угода між «Укртрансгазом» і «Нафтогазом» стосувалась поставок газу у грудні 2016 року. Тоді його ціна була визначена у розмірі 8 578 грн за тисячу кубометрів. По такій само ціні «Нафтогаз» у грудні продавав газ вже в середині України для місцевих споживачів.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Нафтогаз, Суди