Медики Кличка за добу перед Новим роком розтендерили 416 мільйонів – найбільше дали на китайські томографи

Департамент охорони здоров’я КМДА 30-31 грудня уклав 74 угоди на постачання ліків і медичного устаткування на 416,26 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Одна з цих угод була укладена у вихідний день 31 грудня, а решта у п’ятницю напередодні.

Найбільші підряди на суму 180,53 млн грн. отримало ТОВ «Протек Солюшнз Україна». Левова частка цієї суми перепала компанії за чотири магнітно-резонансні томографи Optima MR 360 виробництва «GE Hangwei medical system co ltd» (Китай) по 39,92 млн грн. за штуку.

На закупівлю кожного томографа проводились окремі тендери, які проходили за однаковим сценарієм.

Заявки подавали чотири фірми. Окрім майбутнього переможця з китайським томографом також заявлялись: ТОВ «Ілатанмед» з томографом Chorus 1,5T виробництва «ISOL technology inc» (Корея), ТОВ «Віас плюс» з томографом Magnetom від виробника «Siemens ag» (Німеччина) і ТОВ «ЄМГ «Україна» з томографом Multiva 1,5T від «Philips medical systems» (країна виробник не вказана).

Замовник відразу відхиляв томографи «Сіменс» та «Філіпс» через відсутність у «Віал плюс» гарантійних листів та вимог до приміщень, де має встановлюватись обладнання, та ненадання фірмою «ЄМГ Україна» копії реєстраційного посвідчення чи сертифікату про відповідність вимогам технічного регламенту.

Оскільки ці заявки відхилялись ще до аукціону, то фірми не могли конкурувати ціною. А допущені учасники робили свої заявки вартістю 39,92 млн грн. («Протек») і 40,00 млн грн. («Ілатанмед») і не робили у ході торгів жодної спроби знизити ціну.

Директором ТОВ «Протек солюшнс Україна» є Олександр Єзерський, а засновником – Командитне товариство «Протек солюшнз К/С». кінцевим бенефіціаром у держреєстрі вказана компанія «Командитне товариство «Протек солюшинз К/С» (Литва) Масенаса Арунаса з Копенгагена. За даними ЗМІ, останній очолює 99 датських компаній.

Також значні підряди 30 грудня на тендерах міськздраву отримали ТОВ «ЄМГ Україна» Ірини Макієнко за два компютерні томографи на загальну суму 50,79 млн грн. та ТОВ «Укрмедексперт» за ангіограф та устаткування для травмопунктів на 28,98 млн грн.

Решту підрядів розділили близько двох десятків фірм.

Виконуючим обов’язки директора Департамент охорони здоров’я КМДА є Дмитро Турчак.

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