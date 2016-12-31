У «ВДЗ» продовжуються «паперові» тендери щонайменше на 8 мільярдів

31 грудня 2016
З 20 листопада по 30 грудня в «Віснику державних закупівель» опубліковано оголошення про результати 181 тендеру на загальну суму 0,67 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 0,43 млрд грн.
Топ-10 закупівель
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|109,99
|ТОВ «Максмед інтернешнл»
|болти клемні з гайкою, болти закладні з гайкою, болти стикові з гайкою, шайба двовиткова, шайба одновиткова – 2 137,60 тн
|2. Державна пенітенціарна служба України
|70,08
|ТОВ «Лекка»
|тушки курей патраних – 1 894 тонн
|3. Львівський Міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів Мінпраці та соцполітики України
|50,78
|ТзОВ «Західбуденерго збереження»
|Завершення будівництва бальнеологічного корпусу реабілітаційного комплексу на 300 місць
|4. Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ»
|49,89
|ТОВ «Подолжилбуд»
|«Роботи з реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення під розміщення Центру Соціальних служб по вул. Гната Юри, 14-б у Святошинському районі м. Києва»
|5. Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради
|34,70
|ТОВ «Сучасні вантажівки»
|Спецавтомобілі
|6. ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»
|34,50
|ТОВ «ПМТЗ» Інженерний Центр «Реагент»
|Хлор рідкий, гатунок вищій) – 5 600 т.
|7. Державне космічне агентство України
|23,00
|Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал»
|Закупівля послуг з виконання ДКР «Забезпечення системного отримання даних від космічної системи «Січ». Розроблення та виготовлення льотних зразків оптичного сканера з просторовим розрізненням 2,5 м
|8. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради
|20,00
|ТОВ «Майстер-буд»
|послуги з поточного ремонту автошляхів
|9. Управління соціального захисту населення Володимирецької районної державної адміністрації
|18,77
|ТОВ «Транс логістик центр»
|Послуги з харчування дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах
|10. Департамент фінансів КМДА
|$0,65 млн
|Компанія «White & Case LLP» (Великобританія)
|Послуги, повязані із подовженням здійснення правочинів за місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями, строк погашення яких настає до 2018 року
Після переходу всіх замовників на систему «Прозорро» у «Віснику держзакупівель» залишились лише ті торги, які були оголошені до 1 серпня. Деякі замовники при цьому досі не завершили свої торги.
Наприклад, КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва» у останні дні перед переходом на «Прозорро» оголосило низку «паперових» тендерів на будівельні роботи. І торги по ним не відбулись досі, вони постійно переносяться. Наразі на січень-березень призначено низку торгів на загальну очікувану суму 8,00 млрд грн. по наступним об’єктам:
|Об’єкт
|Строки виконання
|Очікувана вартість, грн.
|Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова
|2016 р. – 2018 р.
|1 681 374 078
|Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора (І-IV п.к.) в м. Києві
|2016 р. – 2021 р.
|1 263 119 800
|Реконструкція Кільцевої дороги на ділянці від вул. Сім’ї Сосніних до Гостомельського шосе у Святошинському районі з будівництвом пішохідних переходів в різних рівнях з проїзною частиною
|2016 р. – 2018 р.
|800 000 000
|Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д=2980 мм
|2016 р. – 2020 р.
|664 807 500
|Реконструкція вул. Стеценка від проспекту Палладіна до Інтернаціональної площі включно з ліквідацією кільцевого руху транспорту на перетині вул. Стеценка з вул. Туполєва та вул. Стеценка з вул. Щербакова
|2016 р. – 2018 р.
|650 000 000
|Реконструкція вул. Верхній Вал та вул. Нижній Вал на ділянці від вул. Глибочицької до вул. Набережно – Хрещатицької у Подільському районі
|2016 р. – 2018 р.
|350 000 000
|Реконструкція Каунаського каналізаційного колектора Д=700-800-960-1040 мм
|2016 р. – 2020 р.
|327 724 600
|Продовження вул. Суздальської до Повітрофлотського проспекту з будівництвом шляхопроводу через залізничні колії
|2016 р. – 2018 р.
|320 000 000
|Будівництво транспортної розв’язки на перетині вул. М. Раскової та бульвару Верховної Ради із залізничними коліями на ділянці станція «Київ – Русанівка» – станція «Київ – Дніпровський» у Дніпровському районі
|2016 р. – 2018 р.
|300 000 000
|Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах (Шулявський шляхопровід)
|2016 р. – 2018 р.
|300 000 000
|Реконструкція Шліхтеровського каналізаційного колектора Д=600-700-900-1250-1450-2450 мм
|2016 р. – 2018 р.
|290 402 400
|Будівництво каналізації Д=1200 мм L=1150 м по вул. Урлівській від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової
|2016 р. – 2017 р.
|186 070 437
|Реконструкція проспекту Ю. Гагаріна з реконструкцією транспортної розв’язки біля станції метрополітену «Чернігівська» з демонтажем трамвайної колії по проспекту Ю. Гагаріна
|2016 р. – 2018 р.
|170 000 000
|Будівництво під’їздної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту «Київ» («Жуляни») у Солом’янському районі (Третя черга будівництва)
|2016 р. – 2018 р.
|150 000 000
|Реконструкція транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту зі з`їздами з вул. Саперно-Слобідської на Столичне шосе в Голосіївському районі м. Києва (Друга черга будівництва)
|2016 р. – 2018 р.
|150 000 000
|Будівництво каналізаційного колектора по бульвару Лесі Українки в Печерському районі м. Києва
|2016 р. – 2020 р.
|145 866 300
|Реконструкція тепломагістралі № 2 від СТ-2 на ділянці від точки А (між ТК-204 до ТК-205) до шахти підйому (між ТК-210/4 та ТК-210/5) по вул. Вербовій в Оболонському районі м. Києва
|2016 р. – 2017 р.
|70 097 600
|Реконструкція Броварського проспекту від мосту Метро до станції метрополітену «Лівобережна» з організацією заїзду на вул. Р. Окіпної у Дніпровському районі
|2016 р. – 2018 р.
|70 000 000
|Будівництво правоповоротного з’їзду з вул. Богатирської на вул. Тимошенка в Оболонському районі м. Києва
|2016 р. – 2018 р.
|45 000 000
|Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Роботи з укріплення тимчасових опор МО-1 – МО-4 мосту через р. Дніпро
|2016 р. – 2017 р.
|40 000 000
|Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Додаткові роботи з укріплення тимчасових опор мосту через р. Дніпро
|2016 р. – 2017 р.
|22 814 000
Tеги | Будівництво, Хіт-парад
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