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31.12.2016

У «ВДЗ» продовжуються «паперові» тендери щонайменше на 8 мільярдів

30.12.2016

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Чистий прибуток «ОГХК» Журила зменшився на чверть

Поліція підозрює, що мерія Полтави перерахувала «фіктарю» 5 мільйонів

Протеже Кононенка без конкурсу отримав 76 мільйонів за найдорожче вуглезбагачення

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03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Скарга на монополію «Таланлегпрому» на військові берці з литтєвою підошвою
12.07.2016

Порівняльна таблиця щодо валютної формули дизпалива для «Укрзалізниці»
11.07.2016

У «ВДЗ» продовжуються «паперові» тендери щонайменше на 8 мільярдів

31 грудня 2016

З 20 листопада по 30 грудня в «Віснику державних закупівель» опубліковано оголошення про результати 181 тендеру на загальну суму 0,67 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 0,43 млрд грн.

Топ-10 закупівель

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 109,99 ТОВ «Максмед інтернешнл» болти клемні з гайкою, болти закладні з гайкою, болти стикові з гайкою, шайба двовиткова, шайба одновиткова – 2 137,60 тн
2. Державна пенітенціарна служба України 70,08 ТОВ «Лекка» тушки курей патраних – 1 894 тонн
3. Львівський Міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів Мінпраці та соцполітики України 50,78 ТзОВ «Західбуденерго збереження» Завершення будівництва бальнеологічного корпусу реабілітаційного комплексу на 300 місць
4. Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» 49,89 ТОВ «Подолжилбуд» «Роботи з реконструкції з прибудовою нежитлового приміщення під розміщення Центру Соціальних служб по вул. Гната Юри, 14-б у Святошинському районі м. Києва»
5. Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради 34,70 ТОВ «Сучасні вантажівки» Спецавтомобілі
6. ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 34,50 ТОВ  «ПМТЗ» Інженерний Центр «Реагент» Хлор рідкий, гатунок вищій) – 5 600 т.
7. Державне космічне агентство України 23,00 Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал» Закупівля послуг з виконання ДКР «Забезпечення системного отримання даних від космічної системи «Січ». Розроблення та виготовлення льотних зразків оптичного сканера з просторовим розрізненням 2,5 м
8. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради 20,00 ТОВ «Майстер-буд» послуги з поточного ремонту автошляхів
9. Управління соціального захисту населення Володимирецької районної державної адміністрації 18,77 ТОВ «Транс логістик центр» Послуги з харчування дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах
10. Департамент фінансів КМДА $0,65 млн Компанія «White & Case LLP» (Великобританія) Послуги, повязані із подовженням здійснення правочинів за місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями, строк погашення яких настає до 2018 року

Після переходу всіх замовників на систему «Прозорро» у «Віснику держзакупівель» залишились лише ті торги, які були оголошені до 1 серпня. Деякі замовники при цьому досі не завершили свої торги.

Наприклад, КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва» у останні дні перед переходом на «Прозорро» оголосило низку «паперових» тендерів на будівельні роботи. І торги по ним не відбулись досі, вони постійно переносяться. Наразі на січень-березень призначено низку торгів на загальну очікувану суму 8,00 млрд грн. по наступним об’єктам:

Об’єкт Строки виконання Очікувана вартість, грн.
Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова 2016 р. – 2018 р. 1 681 374 078
Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора (І-IV п.к.) в м. Києві 2016 р. – 2021 р. 1 263 119 800
Реконструкція Кільцевої дороги на ділянці від вул. Сім’ї Сосніних до Гостомельського шосе у Святошинському районі з будівництвом пішохідних переходів в різних рівнях з проїзною частиною 2016 р. – 2018 р. 800 000 000
Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д=2980 мм 2016 р. – 2020 р. 664 807 500
Реконструкція вул. Стеценка від проспекту Палладіна до Інтернаціональної площі включно з ліквідацією кільцевого руху транспорту на перетині вул. Стеценка з вул. Туполєва та вул. Стеценка з вул. Щербакова 2016 р. – 2018 р. 650 000 000
Реконструкція вул. Верхній Вал та вул. Нижній Вал на ділянці від вул. Глибочицької до вул. Набережно – Хрещатицької у Подільському районі 2016 р. – 2018 р. 350 000 000
Реконструкція Каунаського каналізаційного колектора Д=700-800-960-1040 мм 2016 р. – 2020 р. 327 724 600
Продовження вул. Суздальської до Повітрофлотського проспекту з будівництвом шляхопроводу через залізничні колії 2016 р. – 2018 р. 320 000 000
Будівництво транспортної розв’язки на перетині вул. М. Раскової та бульвару Верховної Ради із залізничними коліями на ділянці станція «Київ – Русанівка» – станція «Київ – Дніпровський» у Дніпровському районі 2016 р. – 2018 р. 300 000 000
Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах (Шулявський шляхопровід) 2016 р. – 2018 р. 300 000 000
Реконструкція Шліхтеровського каналізаційного колектора Д=600-700-900-1250-1450-2450 мм 2016 р. – 2018 р. 290 402 400
Будівництво каналізації Д=1200 мм L=1150 м по вул. Урлівській від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової 2016 р. – 2017 р. 186 070 437
Реконструкція проспекту Ю. Гагаріна з реконструкцією транспортної розв’язки біля станції метрополітену «Чернігівська» з демонтажем трамвайної колії по проспекту Ю. Гагаріна 2016 р. – 2018 р. 170 000 000
Будівництво під’їздної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту «Київ» («Жуляни») у Солом’янському районі (Третя черга будівництва) 2016 р. – 2018 р. 150 000 000
Реконструкція транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту зі з`їздами з вул. Саперно-Слобідської на Столичне шосе в Голосіївському районі м. Києва (Друга черга будівництва) 2016 р. – 2018 р. 150 000 000
Будівництво каналізаційного колектора по бульвару Лесі Українки в Печерському районі м. Києва 2016 р. – 2020 р. 145 866 300
Реконструкція тепломагістралі № 2 від СТ-2 на ділянці від точки А (між ТК-204 до ТК-205) до шахти підйому (між ТК-210/4 та ТК-210/5) по вул. Вербовій в Оболонському районі м. Києва 2016 р. – 2017 р. 70 097 600
Реконструкція Броварського проспекту від мосту Метро до станції метрополітену «Лівобережна» з організацією заїзду на вул. Р. Окіпної у Дніпровському районі 2016 р. – 2018 р. 70 000 000
Будівництво правоповоротного з’їзду з вул. Богатирської на вул. Тимошенка в Оболонському районі м. Києва 2016 р. – 2018 р. 45 000 000
Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Роботи з укріплення тимчасових опор МО-1 – МО-4 мосту через р. Дніпро 2016 р. – 2017 р. 40 000 000
Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Додаткові роботи з укріплення тимчасових опор мосту через р. Дніпро 2016 р. – 2017 р. 22 814 000

 

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