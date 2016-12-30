Залізниця замовила Тигіпку вагонів-платформ на 44 мільйони

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Платформа 13-4085-01

Платформа 13-4085-01

Філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Українська залізниця» 22 грудня за результатами тендеру замовила ПАТ «Дніпровагонмаш» фітингових платформ на 43,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2017 року компанія з групи Сергія Тігіпка поставить 53 безбортових вагони-платформи моделі 13-4085-01 для великотоннажних контейнерів вантажопідйомністю 72 т по 827 тис грн.

Вони будуть укомплектовані поглинаючим апаратом класу Т1, автозчепленням СА-3, безрізьбовими з’єднаннями повітропроводу, кодовими бортовими датчиками та двохвісними візками моделі 18-7055. Їхня максимальна конструкційна швидкість становить 120 км/год., загальний строк служби – 32 роки, до капітального ремонту – 17 років, між деповськими ремонтами – 2 роки.

У 2008 році центр купив у ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» подібні платформи моделі 13-7024 вантажопідйомністю 71,2 т по 655 тис грн., тобто на 21% дешевше.

Єдиним конкурентом було київське ТОВ «Машбудінвест» із такими ж платформами на 0,1% дорожче. Воно записане на кіпрську фірму «Форвінком Лімітед», чиїм номінальним бенефіціаром вказаний Христофорос Малактос.

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Київ НТКУ за 35 мільйонів орендувала для Євробачення виставковий центр на Лівобережці

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