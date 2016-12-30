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«Вишка» зобов’язала Іванова повернути військовим медикам нерухомість в Харкові

30 грудня 2016

Вищий господарський суд України зобов’язав ТОВ «Земінвест» передати на баланс військово-клінічного центру Міноборони декілька нежитлових приміщень в Харкові загальною площею 5570 кв м.

Таке рішення суд прийняв 21 грудня.

З матеріалів судової справи відомо, що у лютому 2005 року між Східним управлінням капітального будівництва МОУ, ТОВ «Консалтинго-правова фірма «Спартак» та Управлінням капітального будівництва та придбання житла МОУ був укладений договір про будування житла для військовослужбовців шляхом пайової участі. Будівництво повинно було пройти на 0,35 га по вул. Культури, 5 у м. Харків  – територія військового містечка №9.

В серпні 2006 року МОУ, до якого перед тим перейшли функції замовника будівництва, уклала з фірмою додаткову угоду. За нею, міністерство в обмін на квартири передало фірмі «Спартак» права власності на будівлі і споруди згаданого військового містечка №9. Всього було передано шість об’єктів загальною площею 5570 кв м.

Після цього фірма подала до суду позов проти Харківської міськради, намагаючись узаконити своє право власності на нерухомість. В листопаді 2008 року Господарський суд Харківської області цей позов задовольнив.

Наступного року фірма продала всю нерухомість ТОВ «Земінвест».

В 2015 році Генеральна прокуратура України звернулася в суд, вимагаючи визнати незаконним відчуження нерухомості. В позові було сказано, що для цього військові повинні були отримати дозвіл Кабміну та Фонду держмайна, чого не було зроблено. Крім того, будівлі були реалізовані без конкурсу і безпосередньо самим міністерством оборони, а не уповноваженою на те підприємством чи організацією. Все це, на думку ГПУ, свідчить про вибуття майна з володіння держави без її згоди.

В суді «Земінвест» намагалася довести, що строк позивної заяви прокуратури закінчився. Все ВГСУ відхилив цей аргумент, адже фірма його не використовувала в суді першої інстанції та в апеляційному, які винесли рішення на користь прокуратури. Правильність цих рішень підтвердив тепер ВСГУ і зобов’язав фірму передати нерухомість на баланс військово-медичного клінічного центру Північного регіону України МО.

ТОВ «Консалтинго-правова фірма «Спартак» була заснована в 2000 році. Сьогодні її власником та керівником є мешканець села Мілова Харківської області Денис Бунін. Але в середині 2000-хх, коли фірма уклала угоду з МОУ про пайове будівництво, серед її засновників були Любов Гончар, Руслан Орловський та Олександр Непомнящий. Останні багато років працював в сфері будівництва МОУ, а в 2005 року очолювала Управління ЖКГ Харківської ОДА.

Бенефіціарами ТОВ «Земінвест» сьогодні вказані мешканці Белізу та Сейшельський островів, а також киянин Андрій Іванов.

Іванов разом з бізнесменом Василем Хмельницьким  є засновниками групи Kyiv Investment Group. Іванов і Хмельницький в минулому були співвласниками «Запорожсталі». Іванов також був  акціонером банку «Хрещатик», який цього року був ліквідований НБУ.

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