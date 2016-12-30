Стадіон через якісь зміни проекту подорожчав вчетверо – до 34 мільйонів

Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації 26 грудня замовив ПП «Елітбуд-1» додаткові роботи з реконструкції футбольного поля та благоустрою території центрального стадіону Житомира за 25,87 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У липні фірма виграла тендер вартістю 7,68 млн грн. на ремонт стадіону «Полісся» коштом Державного фонду регіонального розвитку. Єдиним допущеним конкурентом тоді було ТОВ «АртХаус» Михайла Лисака.

До кінця 2016 року мали виконати демонтажні роботи, влаштувати бігові доріжки та сектори для знаряддя із покриттям, футбольні ворота, рулонний газон, поливальний водопровід, колодязі, дренаж і дощову каналізацію.

Нинішню закупівлю провели за переговорною процедурою для сумісності з уже виконаними роботами. В обґрунтуванні сказано, що під час виконання договору до проектної документації внесли суттєві зміни, які збільшили вартість робіт. Про які саме зміни і види робіт йдеться, замовник не повідомляє. За даними місцевих ЗМІ, на наступний рік запланували частину благоустрою, будівництво навісів над трибунами, зовнішнього освітлення, звукової системи та інших систем забезпечення.

Нова угода діятиме до кінця 2018 року.

Загальна вартість робіт становить 33,55 млн грн., що вчетверо дорожче від вартості первинного договору.

Цьогоріч на об’єкт виділено 3,29 млн грн., з яких 2,96 млн грн. – кошти державного, а 329 тис грн. – місцевого бюджету.

Фірму «Елітбуд-1» заснували Василь Бойко і Денис Болейко. Останній пов’язаний з братами Черпіцькими, яких називали лідерами угрупування «Чепчики».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Будівництво, Спорт