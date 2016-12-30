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«Регіонал» виграв у свого дилера 78 мільйонів на конвеєрні стрічки для шахт

30 грудня 2016

ДП «Селидіввугілля» 26 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Ерлайт» конвеєрних стрічок на 77,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У 2017 році на шахти поставлять конвеєрні стрічки:

  • ШР-1000-1600х4-ЕР-200-4.5/3.5-ТГ-У5 – по 2 900 грн./м
  • ШР-1000-1000х5-ЕР-200-4.0/2.0-ТГ-У5 – по 2 175 грн./м
  • ШР-800-800х4-ЕР-200-4.0/2.0-ТГ-У5 – по 1 657 грн./м

У квітні шахтарі купили другий вид у ПрАТ «Берті» на 10% дешевше – по 1 956 грн./м.

Натомість ДП «Красноармійськвугілля» тоді ж купило третій вид в «Ерлайту» по 1 636 грн./м, тобто майже за такою ж ціною.

Нині єдиним конкурентом було ТОВ «Доненергоекспорт» із товаром виробництва переможця. Обидва суперники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Виробника стрічок «Берті» та ТОВ «Промисловий ресурс» із сертифікатом від ТОВ «Торговий дім «Курскрезинотехніка-Україна» не допустили до торгів. Перший не надав копію аналогічного договору, а друге – паспорт виробника чи ТУ та протоколи випробувань.

«Берті» оскаржило своє відхилення в АМКУ, заявивши, що договори були завантажені у вигляді конфіденційних документів. За словами замовника, відкрити їх не вдалося, тож колегія погодилася, що фірма не підтвердила досвід, і відмовила у задоволенні скарги.

Раніше донецький, а зараз київський «Ерлайт» належить Роману Ремізову, екс-депутату Кіровської райради в м. Донецьку від Партії регіонів. За даними сайту, фірма виробляє такі стрічки з 2007 року.

У 2008-2012 роках вона отримала держпідрядів на 369,16 млн грн. Влітку 2012 року парламент звільнив державні підприємства від звітування про закупівлі за власні кошти, тому до прийняття нового закону в квітні 2014 року, інформація про більшість їхніх закупівель не оприлюднювалася. «Ерлайт» повернувся на торги у квітні 2016 року й відтоді виграв їх на 128,85 млн грн.

«Доненергоекспорт» раніше знаходився в Горлівці Донецької області, а після окупації міста був переоформлений в Києві. Засновницею є Наталя Горностаєва з Горлівки, а директором – Валентин Горностаєв.

Номер телефону фірми 0505280440 також використовує луганське ТОВ «Схід Енерго Ресурс» макіївчанина Івана Алексєєнка та донеччанина Дмитра Астафурова, яким керує той самий Горностаєв.

Конкурент почав вигравати тендери у серпні й відтоді отримав держпідрядів на 151,90 млн грн., переважно у нинішнього замовника.

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