НТКУ за 35 мільйонів орендувала для Євробачення виставковий центр на Лівобережці

Національна телекомпанія України 28 грудня уклало угоду з ТОВ «Міжнародний виставковий центр» про оренду для проведення пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» на 35,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Орендували нежитлові приміщення загальною площею 31 тис кв. м, у тому числі три павільйони та 16 конференц-залів. Їхня відновна вартість визначена у розмірі 1,27 млрд грн.

Строки оренди окремих об’єктів різняться в межах із 18 березня по 21 травня 2017 року.

Також телекомпанія зможе користуватися прилеглими територіями – автостоянками, зеленою зоною, дорогами і тротуарами.

Аванс у розмірі 28,08 млн грн. виплатять протягом 12 днів із набрання угодою чинності, решту – до червня. Вартість спожитих комунальних послуг буде компенсована окремо.

Засновниками «Міжнародного виставкового центру» є Анатолій і Віктор Ткаченки та створена у червні 2014 року компанія «Kratelso B.V.» (Нідерланди), адреса і телефон якої співпадає з філією відомої трастової компанії «Zedra».

Раніше частка голландської фірми належала кіпрському офшору «Nomatco limited».

Ткаченки також володіють ТОВ «Український венчурний центр» разом із Михайлом Мірошниченком, Інною Ткач та Юрієм Яшуніним.

Нагадаємо, у листопаді гендиректор НТКУ Зураб Аласанія пішов у відставку. Однією з причин стало включення вартості «Євробачення» в бюджет самої телекомпанії, унаслідок якого лишається мало коштів на реформу суспільного мовника.

Згодом комісію з перетворення Національної телекомпанії України на ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» очолив голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко. Він призначив двох нових заступників – Олега Мельничука та Павла Грицака. Крім того, першим заступником гендиректора НТКУ зостається Олександр Харебін, який разом із Вікторією Романовою є виконавчими продюсерами «Євробачення».

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