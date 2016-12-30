Матір МАФного радника Кличка за два роки наколядувала нерухомості на 36 мільйонів гривень

Жанна Білоцерковець оформила у власність елітну нерухомість на 36 мільйонів гривень в найдорожчих куточках Києва. Про це з посиланням на Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно повідомляє бюро “Громекс” на сайті «Фраза».

Жанна Білоцерковець – це матір народного депутата від БПП та радника мера Кличка з питань благоустрою Дмитра Білоцерковця.

Родина Білоцерковців переїхала до Києва після окупації Криму, і Дмитро відразу очолив департамент благоустрію КМДА. Після цього мерія почала активно займатись знесенням кіосків (при цьому бюджетні кошти перераховуються фіктивним фірмам) та нелегальних автогазових заправок, які після виплат «прокладочним» фірмам дозволяють повернути на місце.

Вже через рік роботи сина у КМДА, у квітні 2015 року, Жанна Білоцерковець оформила право власності на квартиру в столичному клубному домі «Бруклін» площею 81 кв. м. Квартири таким метражем нині продають за ціною понад 3 млн. грн.

У серпні 2016 року матір депутата купила квартиру в центрі Києва, на Печерську, у житловому комплексі «Французький квартал» площею 113 кв. м. Квартири таким метражем продають у цьому будинку за 4,5 млн грн.

Того ж місяця Жанні Білоцерківець подарували 175 квадратних метрів землі та 227 квадратів нерухомості у таунхаусі в центрі Києва, так званому Царському селі на Печерську. Неподалік мешкає народний депутат Ігор Кононенко та розташована земельна ділянка президента Петра Порошенка. Нині нерухомість таким же метражем, як у Білоцерківець, у цьому таунхаусі продається за $1,1 млн.

Таким чином, вартість всієї нерухомості матері депутата – приблизно 36 млн. грн. Жінка багато років значилася співвласницею родинної фірми «Віадук-Р».

У декларації про доходи Дмитро Білоцерковець зазначив трохи більше 74 тис. грн річної зарплатні та $132 тис. готівкових коштів.

Від «Наших грошей»

Коштовні квадрати у столичному Царському селі Жанні Білоцерківець у серпні 2016 подарував бізнесмен Михайло Мороз. Чоловік співволодів фірмою «Сарган-Е», що займалася програмним забезпеченням та консультуванням з питань інформатизації. Також Мороз працював у ТОВ «Європейська фінансова група». Мороз був родом з Криму, але жив у Києві.

Родина Білоцерківців, натомість, у жовтні 2016 подарувала Морозу дві квартири в Севастополі на вулиці Морській, 50, які дісталися Білоцерківцям у спадщину, а ще землю на березі Чорного моря у севастопольському садівницькому товаристві «Міраж». Із супутникових знімків видно, що на цій ділянці стоїть невеликий будинок.

Співвласниками таунхаусу разом із Білоцерківець значаться екс-власник запорізького яхт-клубу «Україна» Ігор Михайленко, київський бізнесмен, президент федерації велоспорту Олексадр Башенко та Наталія Денькович. Усі троє свої частки купили впродовж останніх двох років. Ділянки Білоцерківець та Денькович оформлені в одного нотаіріуса.

Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки КМДА очолює Олег Куявський – співзасновник ГО «Батьківщина молода». Дмитро Білоцерковець значиться співзасновником ГО зі схожою назвою – «Молода Батьківщина». Куявський та Білоцерковець працювали у Кличка ще з часів Майдану. Куявський тоді був радником Кличка, а Білоцерковець – стажером на посаді директора управління благоустрою.

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