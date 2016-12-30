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Аваков і Mitsubishi трохи зменшили ціни на поліцейські гібриди – переплатять «всього» 115 мільйонів

30 грудня 2016

Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України отримав листа від офіційного представника корпорації «Mitsubishi Motors» в Україні щодо узгодження надання знижки на автомобілі в розмірі до 14%.

Про це Facebook повідомив міністр МВС Арсен Аваков.

За його словами, з урахуванням знижки поліція отримала можливість за виділені Україні в рамках Кіотського протоколу 0,96 млрд грн. придбати орієнтовно на 101 спеціалізований автомобіль Mitsubishi Outlander PHEV більше.

Аваков уточнив, остаточна ціна буде визначена найближчим часом після погодження змін до договору та узгодження нових кількісних показників в установленому порядку з Міністерством екології та природних ресурсів та іншими органами. В ціну автомобілів також будуть включені витрати на кольорографічного обладнання, сигнально-гучномовного пристрою та радіостанцію.

Додаткова угода про зниження ціни в системі «Прозоро» на даний момент відсутня.

З урахуванням анонсованої міністром знижки вартість автомобіля для Mitsubishi Outlander PHEV складе $48 тис.

Раніше екс-замдиректора «Укргазвидобування Олексій Тамразов продемонстрував документ про замовлення в Німеччині Mitsubishi Outlander PHEV. Вартість його авто з доставкою в Україну і сплатою всіх мит та податків становить $43 тис.

Таким чином, машини для поліції обійдуться дорожче на $5 тис, або майже на 12%. При цьому Тамразов купив одну автівку у роздріб. А поліція замовляє партію з семи сотен автомобілів. Однак гуртова ціна для поліції є дорожчою від роздробу і з урахуванням загальної суми закупівлі, переплата може скласти біля 115 млн грн.

Нагадаємо, 14 грудня Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України уклав угоду з ТОВ «Ніко Діамант» на поставку авто Mitsubishi Outlander PHEV на загальну суму 0,96 млрд грн. Планувалося закупити 635 автомобілів по $56 тис за штуку. Тепер мова йде про закупівлю на цю ж суму 736 автівок по $48 тис.

Співвласником «Ніко Діамант» через ТОВ КУА «Ковін Капітал» є виходець з Чернівців Володимир Гнатишин, який раніше був бізнес-партнером міністра юстиції Павла Петренка, одного з найближчих соратників лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка. Закупівля автомобілів для поліції була зроблена по переговорній процедурі, технічна документація виписана під конкретного дилера.

Весною цього року за корупцію та відмивання грошей президент компанії «MMC Automotores» (дистриб’ютор Mitsubishi в Бразилії) Роберт де Маседо було засуджений до 4 років в’язниці.

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