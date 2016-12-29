«Укргазвидобування» дало дилеру росіян 189 мільйонів, викинувши дешевих румунів за паперові документи

ПАТ «Укргазвидобування» 12 жовтня – 12 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Техпромсервіс Лтд» облаштування газоконденсатних і газових родовищ (ГКР, ГР) на загальну суму 187,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До квітня 2017 р. встановлять адсорбційну осушку газу на семи об’єктах (перелік із сумами нижче). Замовлення «під ключ» включає поставку обладнання, проектні, будівельно-монтажні та пусково-налагоджувальні роботи.

Виробник і ціни обладнання невідомі, бо «Техпромсервіс Лтд» завантажив у систему лише цінові пропозиції та декларації про прийняття умов тендеру. Саме ці документи замовник вимагав у електронному вигляді, решту переможець аукціону мав надати особисто в паперовому вигляді протягом п’яти робочих днів.

«Укргазвидобування» не відповіло на жодне з дев’яти запитання до процедури.

На торги за шістьма лотами приходили одна-чотири фірми з дешевшими на 0,02-25% заявками, які були з різних причин відхилені. Серед них – «SC Totalgaz Industrie srl» (Румунія), ПАТ «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «Укрнафтохімпроект», ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»,ТОВ «Теплоенергокомплект» і ТОВ «Евраз Груп».

Найдешевшу «SC Totalgaz Industrie srl» відхилили через те, що «відсутні копії договорів за останні 3 роки, відсутній лист про те, що учасник є виробником обладнання, не вказано тип виконання установки, не надано специфікацію та виробника обладнання, цінова пропозиція надана в грн. з ПДВ, проте Учасник не є платником ПДВ., у залучених субпідрядних організацій відсутній досвід виконання пусконалагоджувальних робіт».

Фірма поскаржилася в комісію «Прозорро» із розгляду звернень, заявивши, що привезла всі папери на п’ятий день – до 16:40 п’ятниці. Проте короткий робочий день держкомпанії вже закінчився, про що ніде не було повідомлено. Охоронник запропонував лишити пакунки в холі без розписки про прийняття, на що фірма не погодилась.

Комісія порадила скасувати закупівлю, обґрунтувавши це так: «Враховуючи, що документи, на які посилається Скаржник у своєму зверненні та додатку до нього, за умовами закупівлі відсутні в пропозиції Скаржника, розміщеній в Системі, Комісія не має можливості перевірити обґрунтованість рішення, прийнятого Замовником згідно з протоколом № 16П-065 від 06.09.2016. Отже, встановлена Замовником вимога щодо надання учасниками документів поза Системою, порушує принципи здійснення закупівель, зокрема, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель».

«Техпромсервіс Лтд» належить Олександру Донцову та Віталію Косенку. Останній є членом виконкому Бучанської міськради, а раніше був депутатом від партії «Рідне місто».

Адреса фірми співпадає із ТОВ «Гленц», а назва – із російським ТОВ «Техпромсервіс ltd». Останнє входить разом із ТОВ «Гарантія» у групу ТОВ «НПО «Гідро-Автоматика», яка належить Віктору Іваненку і ТОВ «Група Лакос» Андрія Линдіна і Павла Косарєва. Ця група виробляє зокрема й обладнання для осушки газу.

Усього з 2008 р. переможець отримав держпідрядів на 544,53 млн грн., у нинішнього замовника – вперше.

«Гленц» заснував у 2008 р. в Бучі Київської обл. Григорій Ржевський. Нині фірма належить Роману Провозьону. У січні його партнером був Ігор Павлович Мовчан, а керівником – Владислав Павлович Мовчан.

Фірма почала вигравати тендери в лютому 2015 р. виключно в «Укртрансгазі» й відтоді отримала підрядів на 219,52 млн грн.

У червні 2015 р. за заявою директора ТОВ «Сервіс Груп» було відкрито кримінальне провадження проти службовців «Черкаситрансгазу» щодо замаху на заволодіння державними коштами у великих розмірах. В єдиній ухвалі від серпня минулого року йдеться про виграний «Гленцом» тендер на ремонт пунктів обліку газу.

Крім того, «Гленц» фігурував у справі проти посадовців «Укргазвидобування» та екс-депутата Київської облради Сергія Ареф’єва. Вона стосувалася закупівель товарів без торгів за завищеними цінами у підконтрольних екс-депутату підприємств.

Владиславу Мовчану також належить київське ТОВ «Техстандарт Лтд». Із квітня воно виграло торгів на 175,29 млн грн., з яких 168,79 млн грн. – у «Київтрансгазу» на реконструкцію установки осушення газу. Блок регенерації гліколю для неї виготовила вищезгадана російська «Гарантія».

Родовище Вартість угоди, грн. з ПДВ Конкуренти Коробочинське ГКР, Чугуївський район Харківської обл. 28 147 099 Відхилено всіх чотирьох дешевших. Дружелюбівське НГКР, Борівський район Харківської обл. 31 859 555 Відхилено всіх чотирьох дешевших. Максальське ГКР, Шевченківський район Харківської обл. 18 998 239 Відхилено «Укрнафтохімпроект» за його бажанням через технічну помилку при зазначенні ціни на аукціоні, лишилось троє дорожчих. Ульянівське ГКР, Дніпропетровська обл. Відміна Відхилено всіх учасників. Рудківське ГР, ДКС Комарно, Львівська обл. 34 421 186 Відхилено всіх чотирьох дешевших. УПГ (ГРС) –Пукеничі 19 000 000 П’ять дорожчих. Вишнянське ГР, Львівська обл. 24 500 000 Відхилено дешевшу «SC Totalgaz Industrie srl» через не подані документи в паперовому вигляді, лишилось троє дорожчих. Більче-Волицьке ГР, Львівська обл. 30 955 939 Відхилено всіх трьох дешевших. Усього: 187 882 019

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