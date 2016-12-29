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Протеже Кононенка без конкурсу отримав 76 мільйонів за найдорожче вуглезбагачення

29 грудня 2016

ДП «Селидіввугілля» 26 грудня уклало дві угоди на послуги збагачення вугілля у 2017 році на загальну суму 76,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Україна» та ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Росія» перероблять кожна по 400 тис т рядового вугілля марки Г (Г1) (0-200) за ціною 95 грн. за тонну.

Це дорожче за усі тендерні ціни 2016 року за одним винятком. У травні ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» замовила ПАТ «Львівська вугільна компанія» збагачення по 176 грн./т, але згодом цей тендер відмінили.

Натомість ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» у серпні уклало угоду з ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» про переробку вугілля марки ДГР (0-200) вдвічі дешевше – по 48 грн./т.

Нинішню закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. В обґрунтуванні сказано, що ВП «Шахта «Україна» та ВП «Шахта «Росія» являють собою єдиний технологічний комплекс із відповідними збагачувальними фабриками. Існуючі конвеєрні лінії шахт дозволяють транспортувати рядове вугілля лише на ці фабрики, а відвантаження у залізничні вагони або автотранспорт неможливе через відсутність під’їзних шляхів.

Нещодавно «Економічна правда» повідомила, що фабрики «Україна», «Росія» і «Комсомольська», які раніше належали структурам старшого сина екс-президента Віктора Януковича Олександра, перейшли у власність структур Віталія Кропачова. Останній є креатурою першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

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