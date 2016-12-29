«Прокладці» зі статутником 375 гривень докинули 94 мільйони на «Охматдит» і дозволили 100% авансу

ДП «Укрмедпроектбуд» 26 грудня уклало угоду з ТОВ «Ріола-Модуль Лтд» про додаткові роботи з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» на 94,24 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У серпні фірма виграла тендер на добудову лікарні за 213,40 млн грн. Угода передбачала добудову лікувально-діагностичного корпусу, влаштування інженерних мереж, внутрішнє опорядження, придбання обладнання електропостачання та вентиляції, а також ліфтів.

Нинішню закупівлю додаткових робіт провели за переговорною процедурою для сумісності з уже виконаними роботами. Тепер до липня 2017 р. мають влаштувати:

Зовнішні мережі каналізації;

Зовнішні мережі дощової каналізації;

Тимчасовий індивідуальний тепловий пункт та тепломережу;

Електроосвітлення; Електрообладнання;

Системи пожежогасіння та слабкострумові мережі;

Технологічні отвори для інженерних мереж;

Демонтаж залізобетонних конструкції;

Тимчасовий контур будівлі;

Систему холодозабезпечення;

Загально-будівельні роботи для дахової котельні.

На будівельно-монтажні роботи припадає 82,59 млн грн., на обладнання – 11,65 млн грн. Повний перелік останнього з цінами оприлюднено в угоді.

При цьому в договорі вказано, що замовник може заплатити генпідряднику 100% аванс і за обладнання, і за будівельно-монтажні роботи впродовж трьох днів після підписання угоди. А генпідрядник має використати аванс за роботи за півроку, а по обладнанню – за десять місяців. Дозвіл на ці авансові проплати замовник реконструкції Охматдиту отримав згідно змін до урядових постанов про порядок попередніх оплат, зроблених Кабінетом міністрів у 2015-2015 роках.

«Ріола-Модуль Лтд» зі статутним капіталом 375 грн. належить івано-франківцю Володимиру Духовичу, який раніше був партнером по ТОВ «НВО «Стальконструкція» Романа Абрамовського – колишнього заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Зараз ту фірму переписано на киянина Яна Єгору.

Абрамовський у 2008-2012 рр. очолював правління будівельного ПАТ «Укрстальконструкція», яке контролювали брати Сергій і Олександр Тарути. Сергій Тарута у 2014 р. очолював Донецьку ОДА, а нині є позафракційним нардепом.

Після звільнення з компанії Тарути Абрамовський працював заступником директора «Ріола-модуль лтд».

Крім того, він донині співволодіє донецьким ТОВ «Український морський альянс» і нещодавно вийшов зі складу засновників ТОВ «Завод Коксохімобладнання».

Раніше разом із фірмою-підряднком у Вишгороді по вул. Шлюзовій, 4 було прописане ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», якому належало ПрАТ «Завод Коксохімобладнання», ліквідоване у 2009-2010 рр. за рішенням суду. У 2009 р. з’явилося однойменне ТОВ, де директором став Олексій Горюшко – екс-голова наглядової ради ПрАТ. Коли ТОВ записали на Романа Абрамовського, директором став Володимир Кохан – батько Андрія Кохана, колишнього керівника ПрАТ.

У березні-листопаді «Укрмедпроектбуд» очолював Дмитро Шутовський, доки не пішов у відставку за власним бажанням.

Із 1 листопада в. о. керівника держпідприємства тимчасово є Богдан Боруховський, засновник групи компаній «Авант» (ФГ «Авант Органік», ТОВ «Авант А.Г.Р.О.», ТОВ «Авант Інжиніринг», ТОВ «Авант Т.Р.А.Н.С.»).

У 2008-2009 роках він керував ТОВ «Компанія з управління будівельними проектами «Герц». Президентом однойменної групи тоді був донецький бізнесмен Олександр Ротов, який у 2006 р. був керівником місцевого штабу БЮТ.

Сам Боруховський у 2006 р. висувався у Київраду від блоку «Євген Марчук «Єдність».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Будівництво, Важливо, Медицина