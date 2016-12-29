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Поліція підозрює, що мерія Полтави перерахувала «фіктарю» 5 мільйонів

29 грудня 2016

Поліція підозрює посадовців Управління ЖКГ Полтавського міськвиконкому та ПБП «Ремтехнал» у фальсифікації актів виконаних робіт при ремонті парку за 4,5 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду м. Полтава, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №12016170040002338 від 16.06.2016 року.

Слідство встановило, що з середини квітня цього року Управління ЖКГ Полтавської міськради уклало низку договорів з «Ремтехнал» на виконання будівельно-ремонтних робіт. Після цього регулярно на рахунки фірми почали поступати кошти за виконання цих робіт.

За даними поліції, гроші перераховуються за роботи, які не були виконанні або виконані не в повному обсязі з використанням матеріалів закуплених по завищеним цінам. При цьому, до актів виконаних робіт вносились неправдиві дані.

Слідство підозрює, що «Ремтехнал» має всі ознаки фіктивності і не має можливості виконувати замовлені роботи.

Поліція звернулася до суду з клопотанням про доступ та вилучення документів про співпрацю УЖКГ міськради з «Ремтехнал», суд дозволив слідчим почитати ці документі, але не дав права їх вилучати.

В серпні 2016 року УЖКГ Полтавської міськради за результатами тендеру замовило «Ремтехнал» реконструкцію міського парку за 4,50 млн грн. Це була перша тендерна угода фірми з 2010 року. За даними «Є-дата», з квітня Управління ЖКГ перерахувало на рахунок фірми 5,05 млн. Розміщені в системі «Прозорро» угоди з «Ремтехнал» свідчать, що вони укладені за безтендерною процедурою.

Отримання фірмою грошей від мерії співпало зі зміною її власників – у середині квітня засновником і керівником став Олександр Яровенко. Він також був співвласником ТОВ «Хоттей-Полтава» разом з Анною Яровенко та Миколою Слєпушком. Зараз діяльність цієї фірми припинена.

Управління ЖКГ Полтавської міськради очолює Сергій Сідельник, а напрямок цього господарства курує заммера Олексій Чепурко.

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