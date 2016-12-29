Оточення Олійника купило неякісні труби для водогону, отримавши 4 мільйони авансу від Дніпропетровської ОДА

Прокуратура підозрює посадових осіб ТОВ «Компанія «Інтерстрой-сервіс» у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до заволодіння бюджетних коштів під час виконання угоди з Дніпропетровською облдержадміністрацією щодо ремонту водогону. Про це свідчить ухвала Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 19 грудня.

У червні 2016 року департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА замовив «Компанії «Інтерстрой-сервіс» реконструкцію магістрального водогону від міста Кривий Ріг до села Веселе Криворізького району за 12,27 млн грн. Згідно з договором, підприємство повинно укласти трубопроводи з поліетиленових труб діаметром 250 мм довжиною 7 км.

Наступного місяця ОДА перерахувала фірмі 30% попередньої оплати у розмірі 3,68 млн грн. на закупівлю матеріалів, у тому числі труб.

Втім, як встановило слідство, на початку листопада посадовці «Інтерстрой-сервіс» придбали труби, які не відповідають діючим стандартам, і домовились з невстановленими слідством особами, щоб ті сфальсифікували сертифікати відповідності на продукцію.

За даними прокуратури, після придбання товару представники ТОВ «Компанія «Інтерстрой-сервіс» монтують і укладають неякісні труби на ділянці водогону від Кривого Рогу до Веселого, щоб приховати свої наміри заволодіти бюджетними коштами.

Криворізька місцева прокуратура, яка розслідує кримінальне провадження № 112016040450000842 від 15.09.2016, звернулася до суду з клопотанням отримати документацію про реконструкцію водогону , яка знаходиться у Дніпропетровській ОДА, та реєстраційні документи ТОВ «Компанія «Інтерстрой-сервіс». Суд клопотання задовольнив.

Керівником ТОВ «Компанія «Інтерстрой-сервіс» є Олександр Гречаний, засновники Юрій Калугін та чех Ярослав Палат. Останній також є співвласником ТОВ «Українсько-чеське спільне підприємство «Ніколь індастрі». За даними видання «Бюро.UA», «Ніколь індастрі» контролюється першим заступником голови Дніпропетровської облради Святославом Олійником, який також відомий як колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського.

До 2015 року фірмою «Ніколь індастрі» керував Сергій Северин. Він був радником Коломойського в ОДА, директором Департаменту інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю ОДА, керівником секретаріату облорганізації партії «Відродження», якою фактично керує Святослав Олійник. В 2015 р. Северин балотувався від цієї партії в Дніпропетровську облраду, але не пройшов.

За даними «Вісника держзакупівель», «Компанія «Інтерстрой-сервіс» виграла два тендера у 2016 році на загальну суму 39,06 млн грн. Обидва були організовані департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Будівництво, Важливо, ЖКГ, Корупція